Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Год назад парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних детей со стороны Украины прочитала итоговый доклад. По их информации, с 2014 года по декабрь 2022 года Следком России возбудил 2287 уголовных дел в отношении 655 человек, включая военных и политиков Украины.
Из-за обстрелов мирного населения около 114,5 тысячи детей были лишены нормальных условий жизни: посещения детских садов и школ, получения медицинской и социальной помощи. Такие лишения коснулись детей, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, — 71 тысяча и 21 тысяча соответственно. Белгородская область в этом списке заняла третье место — в граничащей с Харьковом областью лишён нормальных условий для жизни 11 901 ребёнок.
Всего, по официальным данным, в результате конфликта погибли более 5 тысяч человек, включая более 130 детей, ранены — 9,5 тысячи человек, в том числе более 400 детей. В регионах же погибли более 300 детей, ещё более тысячи пострадали.