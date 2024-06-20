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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Дети

Сколько юных белгородцев лишились нормальной жизни из-за обстрелов ВСУ?

20 июня 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Почти 12 тыс. белгородских детей столкнулись с нарушениями прав из-за обстрелов

Нормальных условий для жизни из-за обстрелов лишились около 114,6 тысяч детей, 11 тысяч из которых — дети Белгородской области. Статистику предоставила парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева в отношении детей, сообщили журналисты ТАСС.
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Дети

Год назад парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних детей со стороны Украины прочитала итоговый доклад. По их информации, с 2014 года по декабрь 2022 года Следком России возбудил 2287 уголовных дел в отношении 655 человек, включая военных и политиков Украины.

Из-за обстрелов мирного населения около 114,5 тысячи детей были лишены нормальных условий жизни: посещения детских садов и школ, получения медицинской и социальной помощи. Такие лишения коснулись детей, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, — 71 тысяча и 21 тысяча соответственно. Белгородская область в этом списке заняла третье место — в граничащей с Харьковом областью лишён нормальных условий для жизни 11 901 ребёнок.

Всего, по официальным данным, в результате конфликта погибли более 5 тысяч человек, включая более 130 детей, ранены — 9,5 тысячи человек, в том числе более 400 детей. В регионах же погибли более 300 детей, ещё более тысячи пострадали.

Напомним, что пострадавшие при обстрелах дети Белгородской области получат специальный статус.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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