Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Розничная стоимость топлива повышается в РФ. Только в Москве и пригородах цены на дизель выросли на 20 копеек за последнюю неделю. Согласно данным Московской ассоциации топлива, средняя цена на дизель превышает 64 рубля за литр.
Подорожал также бензин. АИ-92 и АИ-95 подорожали на 17 и 18 копеек соответственно. Цена на 92-й бензин составила 52,02 рубля на заправках в Москве, а на 95-й — 57 рублей 67 копеек.
Увеличение стоимости топлива превышает темпы инфляции по стране и нарушает «протокол Козака», названный в честь бывшего вице-премьера. По этому протоколу цены на бензин и дизтопливо не должны превышать уровень инфляции.
Крупные компании получают компенсацию за разницу между внутренними и экспортными ценами, но наличие независимых АЗС на рынке оказывает влияние на ценообразование. Долгосрочная статистика показывает, что цены на топливо росли медленнее инфляции в общем.
Эксперты считают, что рост цен на топливо конкретно сейчас не является необычной ситуацией. Летом цены на бензин и дизель обычно повышаются из-за активизации автомобильного движения и повышенного спроса на топливо в сельском хозяйстве.
На рынке функционирует около 15 тысяч заправок, и лишь 40% из них принадлежат вертикально интегрированным компаниям. Остальные — небольшие и средние предприятия, которые поднимают цены на топливо.
Правительство следит за ситуацией с ценами на топливо, но даже жёсткий контроль не помогает предотвратить рост цен. Цены на автомобильный бензин в апреле увеличились опережающими темпами в сравнении с инфляцией.
Вместе с тем запасов бензина и дизеля в стране достаточно, даже после проблем с производством из-за атак дронов на НПЗ. Экспорт топлива восстанавливается, но не так быстро, как ожидалось.
Государство намерено воздействовать на рынок через повышенную пошлину для «перекупщиков». Это поможет удержать цены на топливо в стране на уровне, который будет выгоден потребителям.