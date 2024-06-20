bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Бензин

Рост цен на топливо в России: причины и последствия

20 июня 2024, 07:04
Фото: 1MI
Бензин

Эксперты оценили ситуацию с ценами на топливо в РФ

Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает расти в целом по стране. С чем это связано и чего ожидать в дальнейшем, разбирались «Новые известия».

Розничная стоимость топлива повышается в РФ. Только в Москве и пригородах цены на дизель выросли на 20 копеек за последнюю неделю. Согласно данным Московской ассоциации топлива, средняя цена на дизель превышает 64 рубля за литр.

Подорожал также бензин. АИ-92 и АИ-95 подорожали на 17 и 18 копеек соответственно. Цена на 92-й бензин составила 52,02 рубля на заправках в Москве, а на 95-й — 57 рублей 67 копеек.

Увеличение стоимости топлива превышает темпы инфляции по стране и нарушает «протокол Козака», названный в честь бывшего вице-премьера. По этому протоколу цены на бензин и дизтопливо не должны превышать уровень инфляции.

Крупные компании получают компенсацию за разницу между внутренними и экспортными ценами, но наличие независимых АЗС на рынке оказывает влияние на ценообразование. Долгосрочная статистика показывает, что цены на топливо росли медленнее инфляции в общем.

Эксперты считают, что рост цен на топливо конкретно сейчас не является необычной ситуацией. Летом цены на бензин и дизель обычно повышаются из-за активизации автомобильного движения и повышенного спроса на топливо в сельском хозяйстве.

На рынке функционирует около 15 тысяч заправок, и лишь 40% из них принадлежат вертикально интегрированным компаниям. Остальные — небольшие и средние предприятия, которые поднимают цены на топливо.

Правительство следит за ситуацией с ценами на топливо, но даже жёсткий контроль не помогает предотвратить рост цен. Цены на автомобильный бензин в апреле увеличились опережающими темпами в сравнении с инфляцией.

Вместе с тем запасов бензина и дизеля в стране достаточно, даже после проблем с производством из-за атак дронов на НПЗ. Экспорт топлива восстанавливается, но не так быстро, как ожидалось.

Государство намерено воздействовать на рынок через повышенную пошлину для «перекупщиков». Это поможет удержать цены на топливо в стране на уровне, который будет выгоден потребителям.

Белгородская область остаётся в тройке лидеров по стоимости бензина в ЦФО
Узнать подробнее
Читайте также:
Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в БелгородеДизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской областиЦены на бензин: во сколько белгородцам обойдётся «корм для авто» в конце октября
#Экономика#Бензин#Цены#Топливо#Дизель
Подпишитесь
Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
Сегодня, 11:05
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
Цветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде
Сегодня, 09:28
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно
Сегодня, 11:24