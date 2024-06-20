Овербукинг: что это такое и что делать, если стал его жертвой?

Как часто вы покупали билет на самолёт, приходили на посадку и сталкивались с овербукингом? Это когда билетов на рейс авиакомпании продают больше, чем есть мест в самолёте. Поэтому на посадку попадают только те, кто успел прийти первее всех. Но что делать в таких случаях? Разбираемся в тексте.

Кто может попасть на овербукинг? Что в случае овербукинга можно потребовать у авиакомпаний? Что делать, если столкнулся с овербукингом?