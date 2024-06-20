Овербукинг: что это такое и что делать, если стал его жертвой?

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Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Овербукинг применяется авиакомпаниями, чтобы максимально заполнить рейс, поскольку они рассчитывают, что какой-то процент пассажиров не придёт на регистрацию. Но если на рейс приходят все пассажиры, некоторым может не хватить места — попасть в такую ситуацию может практически каждый.
В таком случае авиакомпании должны либо предлагать пассажирам альтернативный рейс, либо возмещать стоимость билета. Однако делается так не всегда: например, жительнице Перми пришлось покупать билеты за собственный счёт не только в одну сторону, но и в обратную — почему-то другой её билет тоже аннулировали. Случился такой инцидент с пассажиром авиакомпании «Победа».
Такой отказ от перевозки является незаконным, поэтому женщина обратилась в суд — на все расходы ушло почти 300 тысяч рублей: 9 172 рубля на новые билеты, 102 256 рублей — на оплату неустойки, 151 тысяча рублей — на компенсацию морального вреда и проценты на сумму долга, ещё около 19 тысяч рублей — на почтовые расходы, юридические услуги и штраф.
Овербукинг ещё не легализовали в России, поэтому наткнуться на недобросовестность со стороны авиакомпаний может каждый. Компенсацию могут не предоставить даже в случае отмены рейсов из-за непогоды или технических проблем, но есть несколько вещей, которыми авиакомпания обязана обеспечить ожидающих рейс пассажиров:
Овербукинг происходит по вине компании, поэтому пассажиры имею полное право потребовать выполнение вышеизложенных условий.
Для начала необходимо собрать все документы, которые подтверждают бронирование и оплату билета. Это поможет доказать свою правоту в случае спора с авиакомпанией. Затем следует получить справку от перевозчика, подтверждающую, что вас не посадили на рейс — это важный документ, который может использоваться в качестве доказательства при подаче претензии.
Нужно записать адреса и телефоны свидетелей и других пассажиров, которые оказались в аналогичной ситуации. Их показания могут быть полезными при рассмотрении вашей претензии авиакомпании-перевозчику, в которой нужно подробно описать проблему и требования. Если представители авиакомпании в аэропорту отказываются принять и зарегистрировать претензию, можно подать её дистанционно — через сайт перевозчика.
Если же перевозчик отказывается удовлетворить требования, нужно обратиться в Роспотребнадзор, Росавиацию, транспортную прокуратуру и суд. Пассажирам разрешается требовать компенсацию как морального, так и материального ущерба, включая стоимость последующих билетов и другие убытки, связанные с отказом в перевозке.
Отметим, что авиабилеты дальше будут только дорожать: ранее эксперты говорили, что подорожание планируется примерно в три-четыре раза. Связано это в основном с импортными деталями, ростом цен на бензин, санкциями и другим. Но сэкономить на них всё ещё возможно: опытный путешественник рассказывал 13 секретов, которые помогут найти дешёвые билеты.
Перед полётом стоит вспомнить и о том, что можно и нельзя брать с собой на борт самолёта: эти правила меняются из года в год.