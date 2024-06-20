Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
ВСУ атаковали беспилотниками приграничные Белгородский район и Шебекинский горокруг. Есть разрушения в нескольких частных домах.
В белгородской Петровке один дрон-камикадзе взорвался — в результате сгорел дом. Второй дрон упал на крышу дома, из-за чего в нём пробило кровлю. Кроме того, разрушения есть в расположенном рядом гараже.
В шебекинском Муроме повреждено три частных дома. Село атаковали FPV-дронами. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что за вчерашний день в результате атак ВСУ пострадали пятеро мирных жителей.