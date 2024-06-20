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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

ВСУ атаковали беспилотниками Муром и Петровку в Белгородской области

Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом

20 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI

ВСУ атаковали беспилотниками Муром и Петровку в Белгородской области

Под удар попали Белгородский район и Шебекинский горокруг. Один дрон взорвался, в результате чего сгорел дом. Второй упал на крышу, из-за чего пробило кровлю. Ещё три дома повреждены в результате атаки FPV-дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали беспилотниками приграничные Белгородский район и Шебекинский горокруг. Есть разрушения в нескольких частных домах.

В белгородской Петровке один дрон-камикадзе взорвался — в результате сгорел дом. Второй дрон упал на крышу дома, из-за чего в нём пробило кровлю. Кроме того, разрушения есть в расположенном рядом гараже.

В шебекинском Муроме повреждено три частных дома. Село атаковали FPV-дронами. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что за вчерашний день в результате атак ВСУ пострадали пятеро мирных жителей.

От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Петровка
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