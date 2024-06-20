Новые мировые рекорды и известные артисты: как в Питере прошёл День России?

Но и это не всё: для гостей организовали творческое пространство приложения вертикальных видео Yappy, где те могли послушать лекции, потанцевать и пройти мастер-классы от блогеров. Резиденты продюсерского центра рассказали участникам, как работать в кадре, а также поделились секретами съёмок креативного контента. А пользователи Yappy, которые уже воплотили свои мечты в реальность, поделились своим опытом.