Новые мировые рекорды и известные артисты: как в Питере прошёл День России?

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На фестивале для посетителей организовали 12 тематических зон и развлекательную программу с выступлением популярных артистов и блогеров. Так, на главной сцене гимн России исполнили Олег Газманов, оперная певица Ольга Жигмитова и резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» Аделина Ахметова (ANILEDA) и Олег Абрамов (RADIO TAPOK).
Помимо этого, на сцене выступили такие популярные певцы, как Полина Гагарина, Niletto, Сергей Жуков и финалисты «Новой Фабрики звезд» ТНТ, Анатолий Цой, Владимир Селиванов (VAVAN) и Амирхан Батабаев (Amirchik). На протяжении всего времени на мероприятии сменялись ведущие. В их число вошли: Анна Хилькевич, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, Марина Кравец, Валерия Чекалина и Женя Кривцова.
Но и это не всё: для гостей организовали творческое пространство приложения вертикальных видео Yappy, где те могли послушать лекции, потанцевать и пройти мастер-классы от блогеров. Резиденты продюсерского центра рассказали участникам, как работать в кадре, а также поделились секретами съёмок креативного контента. А пользователи Yappy, которые уже воплотили свои мечты в реальность, поделились своим опытом.
В честь Дня России участники мероприятия смогли создать яркие образы в цветовой гамме российского флага и станцевать народные танцы. Необычные наряды, посвящённые празднику, представила и российский дизайнер.
На фестивале можно было узнать о новинках сервиса онлайн-кинотеатра PREMIER: интересующимся рассказывали о популярных российских сериалах. После новостей гостей ждал киноквиз и встреча с актёрами. Некоторые также смогли под руководством амбассадоров национального видеохостинга снять оригинальные ролики.
Интересную программу на фестивале для себя нашли и любители спорта: профессиональная бойцовская лига «Наше дело» организовала международный турнир с участием спортсменов мирового уровня, Кубок Мира по пауэрлифтингу WRPF, эстафеты силачей, борьбу в автомобиле, акцию «самый сильный подписчик», автовыставку и богатырские состязания. Для гостей работала футбольная зона ФК «Зенит», площадки для армрестлинга и уличного воркаута. Всего было установлено более 200 мировых рекордов и рекордов России.
Отметим, что на «Газпром-Арене» победу одержал белгородец Вадим Немков: он сразился с бывшим бойцом UFC Шамилем Гамзатовым на турнире «Наше Дело 84».
Кроме того, в Санкт-Петербурге во втором по высоте в Европе после Останкинской башни здании «Лахта Центра» резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов установил новый мировой рекорд по чеканке футбольного мяча на высоте более 300 метров в здании над уровнем земли. Он поднялся по лестнице на 83 этаж с мячом на шее, набив его 1203 раза.
На территории фестиваля также выступали акробаты, эквилибристы, жонглёры, моноциклисты и фокусники, а любители науки и искусства могли посетить видеостудию «Новые лица» и создать с помощью профессионалов видеовизитку. Всего на креативной зоне с подиумом и видеоспиннером с эффектом изображения в 360° сняли около 1500 видеороликов.
Не забыли и про юных россиян: для них устроили различные спектакли, мастер-классы и разместили аттракционы с игровыми площадками, а взрослых посетителей порадовали гастрофестивалем «Кухни народов России». На площадке участников ждали авторские мастер-классы, кулинарные конкурсы, розыгрыши призов, дегустации блюд по рецептам разных регионов страны, арт-объекты и фотобудки.
Добавим, что организаторами фестиваля выступили «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». Всего мероприятие посетили 450 резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» из 67 регионов страны.
Центр является частью «Газпром-Медиа Холдинга» с ноября 2023 года и занимается продвижением традиционных ценностей и достижений отечественной науки и культуры среди молодёжи.