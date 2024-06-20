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Published Сегодня, 08:57

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Мирный житель пострадал в результате обстрела Брянской области

Мирного жителя ранило в приграничье в результате обстрела ВСУ, повреждено шесть домов

20 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI

Мирный житель пострадал в результате обстрела Брянской области

При обстреле ВСУ села Сушаны Брянской области пострадал местный житель. В результате атаки частично повреждено шесть домов. Подробности сообщает издание «Брянские новости».
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Обстрел

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ на село Сушаны в Климовском районе, пишет издание.

В результате обстрела населённого пункта пострадал один человек. Мирный житель получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

Предварительно, повреждено шесть жилых домов. В селе нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, что вчера Белгородская область также подверглась массированной атаке украинских вооружённых формирований. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, трое из них находятся в больнице.

От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей
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