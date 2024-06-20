Мирного жителя ранило в приграничье в результате обстрела ВСУ, повреждено шесть домов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ на село Сушаны в Климовском районе, пишет издание.
В результате обстрела населённого пункта пострадал один человек. Мирный житель получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали.
Предварительно, повреждено шесть жилых домов. В селе нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, что вчера Белгородская область также подверглась массированной атаке украинских вооружённых формирований. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, трое из них находятся в больнице.