Куда можно податься студенту, чтобы заработать летом денег?

Студентам подсказали, куда можно устроиться на летнюю подработку

Не всегда у студентов есть возможность устроиться на официальную работу, а необходимость в деньгах никуда не девается. Решить проблему можно несколькими подработками, которые не только помогут заработать денег, но и разовьют навыки в той или иной сфере. Варианты работы предложили в newia.ru.