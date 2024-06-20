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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Студентам подсказали, куда можно устроиться на летнюю подработку

Куда можно податься студенту, чтобы заработать летом денег?

20 июня 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney

Студентам подсказали, куда можно устроиться на летнюю подработку

Не всегда у студентов есть возможность устроиться на официальную работу, а необходимость в деньгах никуда не девается. Решить проблему можно несколькими подработками, которые не только помогут заработать денег, но и разовьют навыки в той или иной сфере. Варианты работы предложили в newia.ru.
Сюжет
Студент

Хорошей возможностью может стать репетиторство: для этой работы не требуются никакие вложения, важны только знания преподавателя. Репетитор может как обучать учеников начальных классов, так и подготавливать старшеклассников к сдаче выпускных экзаменов. Либо же можно преподавать игру на гитаре, вокал и многое другое, связанное с творческой сферой.

Рекламировать свои услуги можно в интернете, а также воспользоваться бумажными объявлениями и расклеить их у жилых домов.

Вторым вариантом для подработки может стать фотография: если вы любите и умеете качественно фотографировать, то можете попробовать себя в съёмках свадеб, дней рождений и просто фотосессий. Однако перед подачей объявлений о поиске клиентов следует составить своё портфолио с уже сделанными фотографиями.

Кроме того, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое их скачивание.

Не стоит забывать и о том, что в Сети много различных вариантов подработок: например, копирайтинг — написание текстов нетрудное дело, которое отнимает мало времени, но приносит неплохой доход. Можно попробовать себя в качестве блогера на YouTube, однако стоит учитывать, что популярность и монетизация может прийти нескоро.

В конце концов, можно создавать свои свечи, букеты, сладкие подарки, мыло и многое другое, а затем продавать обратившимся к вам за помощью клиентам.

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#Александра Склярова#Общество#Студент#Заработок#Подработка
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