Куда можно податься студенту, чтобы заработать летом денег?

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Хорошей возможностью может стать репетиторство: для этой работы не требуются никакие вложения, важны только знания преподавателя. Репетитор может как обучать учеников начальных классов, так и подготавливать старшеклассников к сдаче выпускных экзаменов. Либо же можно преподавать игру на гитаре, вокал и многое другое, связанное с творческой сферой.
Рекламировать свои услуги можно в интернете, а также воспользоваться бумажными объявлениями и расклеить их у жилых домов.
Вторым вариантом для подработки может стать фотография: если вы любите и умеете качественно фотографировать, то можете попробовать себя в съёмках свадеб, дней рождений и просто фотосессий. Однако перед подачей объявлений о поиске клиентов следует составить своё портфолио с уже сделанными фотографиями.
Кроме того, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое их скачивание.
Не стоит забывать и о том, что в Сети много различных вариантов подработок: например, копирайтинг — написание текстов нетрудное дело, которое отнимает мало времени, но приносит неплохой доход. Можно попробовать себя в качестве блогера на YouTube, однако стоит учитывать, что популярность и монетизация может прийти нескоро.
В конце концов, можно создавать свои свечи, букеты, сладкие подарки, мыло и многое другое, а затем продавать обратившимся к вам за помощью клиентам.