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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Коляску, букет и ножницы: что в 2024 году разрешается брать на борт самолёта?

Коляску, букет и ножницы: что в 2024 году разрешается брать на борт самолёта?

20 июня 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Каждый год правила провоза в самолёте ручной клади меняются: что-то провозить уже разрешают, а что-то, наоборот, вносят в запрещённый список. Какие правила действуют в 2024 году и что важно знать пассажирам, читайте в материале Бел.Ру.

Какие есть требования?

Параметры ручной клади, которую можно разместить на полке над сиденьем или под ним во время полёта, разнятся в зависимости от авиакомпании. Специалисты рекомендуют изучить индивидуальные требования авиаперевозчиков до покупки билетов, чтобы понимать, какие предметы можно взять с собой на борт, а какие — нельзя.

Тем не менее существует ряд вещей, которые либо полностью запрещено проносить на борт, либо разрешено с определёнными условиями.

Пассажирам экономкласса обычно разрешено провезти ручную кладь весом от пяти до десяти килограммов, бизнес-класса — до 15 кг. Каждая авиакомпания устанавливает свои конкретные размеры: у одних они стандартные, у других — зависят от выбранного тарифа. Например, минимальный размер ручной клади в российских авиакомпаниях составляет 36×30×23 сантиметра, максимальный — 56×45×25 сантиметров. У остальных авиакомпаний размеры ручной клади варьируются в этих пределах.

Соблюдение данных требований обычно проверяется при регистрации на рейс: нарушение может привести к отказу в посадке.

Фото: Изображение Midjourney

Что можно и нельзя брать с собой на борт?

Важную роль играет и содержимое ручной клади: некоторые предметы допускаются, другие — нет. В ручную кладь можно поместить документы, деньги и другие ценности, мобильный телефон же не входит в перечень того, что можно класть в сумку — его разрешается проносить и в кармане. Электронные сигареты также можно взять с собой, но курить в самолёте запрещено.

Таким образом, в ручную кладь можно взять:

  • жидкости объёмом не более 100 мл, до 10 штук на пассажира;
  • пищу (твёрдую и жидкую);
  • лекарства по назначению врача: до 10 флаконов объёмом не более 100 мл каждый;
  • ноутбук и фотоаппарат;
  • алкоголь из duty-free в целой упаковке;
  • различные острые предметы, такие как ножницы, ножи малых размеров, вилки из пластика, спицы для вязания, одноразовые станки для бритья, электробритвы.

Помимо этого, в салон разрешается брать:

  • небольшую женскую сумочку или рюкзак;
  • букет цветов;
  • верхнюю одежду;
  • детское питание, коляску, автокресло;
  • костыли, инвалидные коляски;
  • деловой или костюм для выступлений в специальном портпледе.

Но есть и те предметы, которые брать с собой в самолёт категорически запрещено. К ним относятся жидкости более 100 мл, острые предметы, огнестрельное оружие, какие-либо яды, ртутные градусники, взрывчатые вещества, газы и перцовые баллончики.

Острые предметы уже можно? Стали известны актуальные правила провоза ручной клади
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#Александра Склярова#Общество#Самолет#Багаж
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