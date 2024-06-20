Коляску, букет и ножницы: что в 2024 году разрешается брать на борт самолёта?

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Параметры ручной клади, которую можно разместить на полке над сиденьем или под ним во время полёта, разнятся в зависимости от авиакомпании. Специалисты рекомендуют изучить индивидуальные требования авиаперевозчиков до покупки билетов, чтобы понимать, какие предметы можно взять с собой на борт, а какие — нельзя.
Тем не менее существует ряд вещей, которые либо полностью запрещено проносить на борт, либо разрешено с определёнными условиями.
Пассажирам экономкласса обычно разрешено провезти ручную кладь весом от пяти до десяти килограммов, бизнес-класса — до 15 кг. Каждая авиакомпания устанавливает свои конкретные размеры: у одних они стандартные, у других — зависят от выбранного тарифа. Например, минимальный размер ручной клади в российских авиакомпаниях составляет 36×30×23 сантиметра, максимальный — 56×45×25 сантиметров. У остальных авиакомпаний размеры ручной клади варьируются в этих пределах.
Соблюдение данных требований обычно проверяется при регистрации на рейс: нарушение может привести к отказу в посадке.
Важную роль играет и содержимое ручной клади: некоторые предметы допускаются, другие — нет. В ручную кладь можно поместить документы, деньги и другие ценности, мобильный телефон же не входит в перечень того, что можно класть в сумку — его разрешается проносить и в кармане. Электронные сигареты также можно взять с собой, но курить в самолёте запрещено.
Таким образом, в ручную кладь можно взять:
Помимо этого, в салон разрешается брать:
Но есть и те предметы, которые брать с собой в самолёт категорически запрещено. К ним относятся жидкости более 100 мл, острые предметы, огнестрельное оружие, какие-либо яды, ртутные градусники, взрывчатые вещества, газы и перцовые баллончики.