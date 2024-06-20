Коляску, букет и ножницы: что в 2024 году разрешается брать на борт самолёта?

Важную роль играет и содержимое ручной клади: некоторые предметы допускаются, другие — нет. В ручную кладь можно поместить документы, деньги и другие ценности, мобильный телефон же не входит в перечень того, что можно класть в сумку — его разрешается проносить и в кармане. Электронные сигареты также можно взять с собой, но курить в самолёте запрещено.