Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Белгороде продолжают благоустраивать скверы и парки. Работы по реконструкции полным ходом идут возле детской поликлиники №4 на Щорса. Ремонт самого медицинского учреждения и территории перед ним закончили в 2023 году.
Несмотря на «свежее» благоустройство, зону перед больницей всё равно отремонтируют. Сюда добавят новых архитектурных форм — навесов и скамеек.
Часть работ уже выполнена. Возле медучреждения появился навес. Выглядит он как пчелиные соты — множество шестиугольников. Конструкции металлические и окрашены в белый цвет, но некоторые являются ярким акцентом и выкрашены в жёлтый.
Каждый фрагмент не залит в железо полностью. Внутри они полые с деревянными элементами. Так создаётся ощущение воздушности конструкции, а между деревянных реек можно разглядеть небо. Несмотря на такое дизайнерское решение, необходимую и, отметим, очень красивую тень навес создает, и от Солнца спастись можно, но в дождь не поможет. Это уже проверено журналисткой Бел.Ру.
Дизайн сквера повторяет дизайн самой поликлиники — там тоже есть яркие жёлтые акценты и декоративные окна — соты.
До 1 августа 2024 года работы завершат в полном объёме, а под навесами установят скамейки. Обошлась реконструкция в 4,8 млн рублей.