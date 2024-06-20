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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж

Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж

20 июня 2024, 14:59
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
В Белгороде реконструируют сквер у детской поликлиники №4. Часть работ уже выполнена, и очертания итогового результата уже видны. Как сейчас выглядит общественное пространство — смотрите в фоторепортаже Бел.Ру.

В Белгороде продолжают благоустраивать скверы и парки. Работы по реконструкции полным ходом идут возле детской поликлиники №4 на Щорса. Ремонт самого медицинского учреждения и территории перед ним закончили в 2023 году.

Несмотря на «свежее» благоустройство, зону перед больницей всё равно отремонтируют. Сюда добавят новых архитектурных форм — навесов и скамеек.

Часть работ уже выполнена. Возле медучреждения появился навес. Выглядит он как пчелиные соты — множество шестиугольников. Конструкции металлические и окрашены в белый цвет, но некоторые являются ярким акцентом и выкрашены в жёлтый.

Каждый фрагмент не залит в железо полностью. Внутри они полые с деревянными элементами. Так создаётся ощущение воздушности конструкции, а между деревянных реек можно разглядеть небо. Несмотря на такое дизайнерское решение, необходимую и, отметим, очень красивую тень навес создает, и от Солнца спастись можно, но в дождь не поможет. Это уже проверено журналисткой Бел.Ру.

Дизайн сквера повторяет дизайн самой поликлиники — там тоже есть яркие жёлтые акценты и декоративные окна — соты.

До 1 августа 2024 года работы завершат в полном объёме, а под навесами установят скамейки. Обошлась реконструкция в 4,8 млн рублей.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
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