Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж

Каждый фрагмент не залит в железо полностью. Внутри они полые с деревянными элементами. Так создаётся ощущение воздушности конструкции, а между деревянных реек можно разглядеть небо. Несмотря на такое дизайнерское решение, необходимую и, отметим, очень красивую тень навес создает, и от Солнца спастись можно, но в дождь не поможет. Это уже проверено журналисткой Бел.Ру.