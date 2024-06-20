К белгородцам из приграничья обратились с важным заявлением

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В шести населённых пунктах Белгородского района всё ещё действует режим чрезвычайной ситуации из-за напряжённой оперативной обстановки. Речь идёт о Журавлёвке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке и Второй Наумовке.
Администрация Белгородского района напоминает, что въезд и пребывание на территории этих сёл запрещены. За самовольное нахождение в зоне ЧС могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает предупреждение или штраф.
В поселениях, расположенных вблизи государственной границы, оперативная обстановка также остаётся напряжённой и нестабильной.
Напомним, в мае двое белгородцев приехали ради огорода в село с режимом ЧС. Один погиб, второй был ранен.