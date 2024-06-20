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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Запрещён въезд в шесть приграничных сёл с режимом ЧС в Белгородском районе

К белгородцам из приграничья обратились с важным заявлением

20 июня 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney

Запрещён въезд в шесть приграничных сёл с режимом ЧС в Белгородском районе

Из-за частых обстрелов в шести населённых пунктах в белгородском приграничье введён режим ЧС. Администрация Белгородского района обратилась к местным жителям с заявлением.
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Режим ЧС

В шести населённых пунктах Белгородского района всё ещё действует режим чрезвычайной ситуации из-за напряжённой оперативной обстановки. Речь идёт о Журавлёвке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке и Второй Наумовке.

Администрация Белгородского района напоминает, что въезд и пребывание на территории этих сёл запрещены. За самовольное нахождение в зоне ЧС могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает предупреждение или штраф.

В поселениях, расположенных вблизи государственной границы, оперативная обстановка также остаётся напряжённой и нестабильной.

Напомним, в мае двое белгородцев приехали ради огорода в село с режимом ЧС. Один погиб, второй был ранен.

Белгородцы приехали ради огорода в село с режимом ЧС: один погиб, второй ранен
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Режим ЧС#Приграничье#Обстрелы
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