Эксперты ОМС призывают проходить обследование коронарных артерий

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Специалисты системы ОМС описали симптомы одного из опасных состояний — острого коронарного синдрома. Эксперты объяснили, когда следует немедленно обратиться к врачу и какую медицинскую помощь обязаны оказать пациенту в случае заболевания, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов, свидетельствующих о вероятности наличия у пациента острого инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии. Это предварительный диагноз, который ставится в первые часы заболевания.
Развитие ОКС указывает на поражение сердечных коронарных артерий. Человеку, у которого диагностирован ОКС, необходим осмотр кардиолога и медицинская помощь, целью которой является восстановление проходимости коронарных артерий. Прежде всего пациенту должны сделать коронарографию.
Специалисты предупреждают: временная нормализация самочувствия после возникновения симптомов ОКС не говорит о том, что заболевание не развивается. В таком случае отказ от необходимого обследования и лечения может стать трагической ошибкой.
В комплекс тревожных симптомов входят: возникший дискомфорт за грудиной — чувство сжатия, давления, боль или тяжесть. Боль нередко распространяется на левую руку, плечо, отдает в горло, нижнечелюстную область или верхнюю часть живота. Помимо этого, пациент может жаловаться на потливость, тошноту, боль в животе, одышку и иногда теряет сознание.
При возникновении подобных симптомов необходимо срочно вызвать пострадавшему скорую помощь. После того как прибывшие медики успешно купируют это состояние, следует как можно быстрее пройти амбулаторный осмотр у терапевта и кардиолога. Если сотрудники скорой диагностировали патологическое состояние, пациент должен быть безотлагательно доставлен в профильный стационар.
Согласно заявлению советника гендиректора страховой медорганизации «Капитал МС» Михаила Пушкова, в рамках базовой программы ОМС пациенты могут воспользоваться всеми современными методами обследования и лечения коронарных артерий. Это означает, что пациент имеет право получить эти услуги бесплатно по полису в любом российском регионе.
В настоящее время по всей стране действует «Сосудистая программа», в рамках которой реализуется эффективный алгоритм оказания квалифицированной медицинской помощи в случае развития ОКС.
Эксперты рекомендуют обращаться в страховую компанию, если во время обращения за медицинской помощью у пациента возникают проблемы. Название и контактные данные страховой медицинской организации можно найти на полисе ОМС. Дополнительная информация есть на сайте этой компании. Необходимо позвонить по номеру контактного центра и сообщить о возникшей проблеме. Сотрудник страховой компании обязательно свяжется с медучреждением или с органом управления здравоохранением для решения спорной ситуации.