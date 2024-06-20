Эксперты ОМС призывают проходить обследование коронарных артерий

Эксперты рекомендуют обращаться в страховую компанию, если во время обращения за медицинской помощью у пациента возникают проблемы. Название и контактные данные страховой медицинской организации можно найти на полисе ОМС. Дополнительная информация есть на сайте этой компании. Необходимо позвонить по номеру контактного центра и сообщить о возникшей проблеме. Сотрудник страховой компании обязательно свяжется с медучреждением или с органом управления здравоохранением для решения спорной ситуации.