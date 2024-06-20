bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Эксперты ОМС призывают проходить обследование коронарных артерий

Эксперты ОМС призывают проходить обследование коронарных артерий

20 июня 2024, 08:12
Фото: 1MI
Болезни сердечно-сосудистой системы входят в перечень основных причин смертности в мире. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин напомнил, что эти заболевания можно диагностировать при регулярном прохождении медицинских осмотров.

Специалисты системы ОМС описали симптомы одного из опасных состояний — острого коронарного синдрома. Эксперты объяснили, когда следует немедленно обратиться к врачу и какую медицинскую помощь обязаны оказать пациенту в случае заболевания, пишет aif.ru.

Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов, свидетельствующих о вероятности наличия у пациента острого инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии. Это предварительный диагноз, который ставится в первые часы заболевания.

Развитие ОКС указывает на поражение сердечных коронарных артерий. Человеку, у которого диагностирован ОКС, необходим осмотр кардиолога и медицинская помощь, целью которой является восстановление проходимости коронарных артерий. Прежде всего пациенту должны сделать коронарографию.

Специалисты предупреждают: временная нормализация самочувствия после возникновения симптомов ОКС не говорит о том, что заболевание не развивается. В таком случае отказ от необходимого обследования и лечения может стать трагической ошибкой.

В комплекс тревожных симптомов входят: возникший дискомфорт за грудиной — чувство сжатия, давления, боль или тяжесть. Боль нередко распространяется на левую руку, плечо, отдает в горло, нижнечелюстную область или верхнюю часть живота. Помимо этого, пациент может жаловаться на потливость, тошноту, боль в животе, одышку и иногда теряет сознание.

При возникновении подобных симптомов необходимо срочно вызвать пострадавшему скорую помощь. После того как прибывшие медики успешно купируют это состояние, следует как можно быстрее пройти амбулаторный осмотр у терапевта и кардиолога. Если сотрудники скорой диагностировали патологическое состояние, пациент должен быть безотлагательно доставлен в профильный стационар.

Согласно заявлению советника гендиректора страховой медорганизации «Капитал МС» Михаила Пушкова, в рамках базовой программы ОМС пациенты могут воспользоваться всеми современными методами обследования и лечения коронарных артерий. Это означает, что пациент имеет право получить эти услуги бесплатно по полису в любом российском регионе.

В настоящее время по всей стране действует «Сосудистая программа», в рамках которой реализуется эффективный алгоритм оказания квалифицированной медицинской помощи в случае развития ОКС.

Эксперты рекомендуют обращаться в страховую компанию, если во время обращения за медицинской помощью у пациента возникают проблемы. Название и контактные данные страховой медицинской организации можно найти на полисе ОМС. Дополнительная информация есть на сайте этой компании. Необходимо позвонить по номеру контактного центра и сообщить о возникшей проблеме. Сотрудник страховой компании обязательно свяжется с медучреждением или с органом управления здравоохранением для решения спорной ситуации.

Подпишитесь
Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
Сегодня, 11:05
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
Цветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде
Сегодня, 09:28
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно
Сегодня, 11:24