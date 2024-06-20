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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Кабаны

Белгородцу пришлось немало заплатить за незаконную охоту на самок кабана

20 июня 2024, 14:38
Фото: freepik.com
Кабаны

Белгородец попал под уголовное дело за незаконную охоту

В Белгородской области запрещена любительская и спортивная охота. Однако это не остановило местного жителя, который убил двух самок кабана. Теперь незадачливому охотнику придётся возместить ущерб. Подробности сообщили в управлении экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

В конце 2023 года неизвестный убил двух самок кабана и оставил их на территории охотничьего хозяйства. Инспектор управления экоохотнадзора обнаружил туши и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Личность охотника установили. Им оказался житель Алексеевского городского округа. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов у мужчины не было. Белгородца задержали по подозрению в незаконной охоте и изъяли у него охотничий карабин и 36 патронов.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ). Мужчине пришлось возместить 300 тысяч рублей за причинение вреда охотничьим ресурсам Белгородской области.

Напомним, в начале текущего года четверо белгородцев также нарушили правила запрещённой в регионе охоты.

Четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты
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