Белгородцу пришлось немало заплатить за незаконную охоту на самок кабана

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В конце 2023 года неизвестный убил двух самок кабана и оставил их на территории охотничьего хозяйства. Инспектор управления экоохотнадзора обнаружил туши и вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Личность охотника установили. Им оказался житель Алексеевского городского округа. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов у мужчины не было. Белгородца задержали по подозрению в незаконной охоте и изъяли у него охотничий карабин и 36 патронов.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ). Мужчине пришлось возместить 300 тысяч рублей за причинение вреда охотничьим ресурсам Белгородской области.
Напомним, в начале текущего года четверо белгородцев также нарушили правила запрещённой в регионе охоты.