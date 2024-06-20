Белгородскую мясную компанию оштрафовали на 1 млн за денежный «подарок» ветврачам

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Прокуратура Белгорода выяснила, что директор ООО «Мястим», специализирующегося на продаже мясной продукции, незаконно передал ветеринарным врачам, работавшим в ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгороду и Белгородскому району», около 48 тысяч рублей. Предполагалось, что «вознаграждение» поможет с быстрым оформлением документов без проведения проверок.
В отношении компании завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). В итоге компанию обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
Бывшие ветврачи в свою очередь попали под уголовное дело по статье за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Приговор в законную силу ещё не вступил.