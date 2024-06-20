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Белгородскую мясную компанию оштрафовали на 1 млн за денежный «подарок» ветврачам

Белгородскую мясную компанию оштрафовали на 1 млн за денежный «подарок» ветврачам

20 июня 2024, 07:37
Фото: 1MI
48 тысяч рублей передал директор организации, выпускающей мясную продукцию, чтобы избежать лишних проверок и быстрее получить необходимую документацию. В итоге компания получила крупный штраф. Бывшие сотрудники ветстанции в свою очередь попали под уголовное дело, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Белгорода выяснила, что директор ООО «Мястим», специализирующегося на продаже мясной продукции, незаконно передал ветеринарным врачам, работавшим в ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгороду и Белгородскому району», около 48 тысяч рублей. Предполагалось, что «вознаграждение» поможет с быстрым оформлением документов без проведения проверок.

В отношении компании завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). В итоге компанию обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Бывшие ветврачи в свою очередь попали под уголовное дело по статье за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Прокуратура#Проверка#Белгород
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