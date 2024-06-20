Белгородскую мясную компанию оштрафовали на 1 млн за денежный «подарок» ветврачам

Прокуратура Белгорода выяснила, что директор ООО «Мястим», специализирующегося на продаже мясной продукции, незаконно передал ветеринарным врачам, работавшим в ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгороду и Белгородскому району», около 48 тысяч рублей. Предполагалось, что «вознаграждение» поможет с быстрым оформлением документов без проведения проверок.