Белгородский «Салют» отобрал победу у хабаровского «СКА-2»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В среду, 19 июня, состоялся очередной матч Второй лиги Б. Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с «СКА-Хабаровск-2». На 54-й минуте матча Артём Семейкин забил гол, определивший исход игры.
В следующий раз белгородцы встретятся с футбольным клубом из Обнинска «Квант». Матч состоится 25 июня, во вторник, в 17:00 по московскому времени.
Ранее белгородская команда одержала победу над клубом из Долгопрудного «Космос» со счётом 2:1. До этого «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна». А в начале мая «Салют» потерпел поражение от «Арсенала-2» со счётом 4:1.
Напомним, игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» переносили в другой город — резервную арену в Долгопрудном.