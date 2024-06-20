Белгородский «Салют» отобрал победу у хабаровского «СКА-2»

Ранее белгородская команда одержала победу над клубом из Долгопрудного «Космос» со счётом 2:1. До этого «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна». А в начале мая «Салют» потерпел поражение от «Арсенала-2» со счётом 4:1.