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Белгородский «Салют» отобрал победу у хабаровского «СКА-2»

Белгородский «Салют» отобрал победу у хабаровского «СКА-2»

20 июня 2024, 10:39
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в ВК
В последнем матче «Салют» встретился с хабаровским футбольным клубом «СКА-2». Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу белгородцев, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Сюжет
Футбол

В среду, 19 июня, состоялся очередной матч Второй лиги Б. Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с «СКА-Хабаровск-2». На 54-й минуте матча Артём Семейкин забил гол, определивший исход игры.

В следующий раз белгородцы встретятся с футбольным клубом из Обнинска «Квант». Матч состоится 25 июня, во вторник, в 17:00 по московскому времени.

Ранее белгородская команда одержала победу над клубом из Долгопрудного «Космос» со счётом 2:1. До этого «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна». А в начале мая «Салют» потерпел поражение от «Арсенала-2» со счётом 4:1.

Напомним, игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» переносили в другой город — резервную арену в Долгопрудном.

Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город
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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Вторая лига#Хабаровск#СКА-2
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