Белгородский Алёша «встал на коньки»: в Ставрополе мальчику посвятили ледовое шоу

В Ставрополе представили ледовое шоу по мотивам истории мальчика Алёши из Белгородской области. Ребёнок прославился благодаря видео, на котором приветствовал проезжавших мимо солдат на военной технике. Запись посмотрели более 1 млн раз. Отец Алёши, Никита Павличенко, ушёл добровольцем на СВО. С военными работала в качестве санинструктора и мама Алёши — Юлия Павличенко.