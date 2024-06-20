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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Мальчик Алёша из Белгородской области

Белгородский Алёша «встал на коньки»: в Ставрополе мальчику посвятили ледовое шоу

20 июня 2024, 12:26
Фото: bel.ru
Мальчик Алёша из Белгородской области

В Ставрополе поставили ледовое шоу по мотивам истории белгородского Алёши

История мальчика из Белгородской области стала основой для нового ледового шоу. Постановку представили в Ставрополе. Видеофрагмент показал «Мир Белогорья».

В Ставрополе представили ледовое шоу по мотивам истории мальчика Алёши из Белгородской области. Ребёнок прославился благодаря видео, на котором приветствовал проезжавших мимо солдат на военной технике. Запись посмотрели более 1 млн раз. Отец Алёши, Никита Павличенко, ушёл добровольцем на СВО. С военными работала в качестве санинструктора и мама Алёши — Юлия Павличенко.

Алёшу сыграл юный ставропольский фигурист Ярамир Геращенко. Он вместе с фигуристами-любителями и спортсменами профессионалами из Донецкой и Луганской народных республик, Ставрополья и Ростовской области принял участие в создании шоу.

Шоу призвано ответить на вопрос: как воспитывают патриотов и героев, и рассказывает истории знаменитых Алёш: Алёши Поповича, Алексея Маресьева и белгородского Алёши.

Напомним, прославившегося на всю Россию в 2022 году белгородского мальчика Алёшу в феврале 2024 года увезли от обстрелов в Пензенскую область.

Фрагмент ледового шоу «Алёшка»
Видео: Telegram-канал «Мир Белогорья»
Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?
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