Белгородский Алёша «встал на коньки»: в Ставрополе мальчику посвятили ледовое шоу

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Ставрополе представили ледовое шоу по мотивам истории мальчика Алёши из Белгородской области. Ребёнок прославился благодаря видео, на котором приветствовал проезжавших мимо солдат на военной технике. Запись посмотрели более 1 млн раз. Отец Алёши, Никита Павличенко, ушёл добровольцем на СВО. С военными работала в качестве санинструктора и мама Алёши — Юлия Павличенко.
Алёшу сыграл юный ставропольский фигурист Ярамир Геращенко. Он вместе с фигуристами-любителями и спортсменами профессионалами из Донецкой и Луганской народных республик, Ставрополья и Ростовской области принял участие в создании шоу.
Шоу призвано ответить на вопрос: как воспитывают патриотов и героев, и рассказывает истории знаменитых Алёш: Алёши Поповича, Алексея Маресьева и белгородского Алёши.
Напомним, прославившегося на всю Россию в 2022 году белгородского мальчика Алёшу в феврале 2024 года увезли от обстрелов в Пензенскую область.