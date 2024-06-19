Владельцы eSIM закрепились в онлайне

eSIM (embedded SIM; дословно — встроенная SIM) — цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства. Её можно использовать как самостоятельную сим-карту или одновременно с пластиковой, чтобы подключить два номера. Для активации (установки eSIM) нужен доступ в интернет — Wi‑Fi или мобильный интернет от второй сим‑карты. Первые устройства с поддержкой eSIM были представлены в 2016 году. В России тестирование технологии началось в 2019 году, а для абонентов eSIM стали доступны год спустя.