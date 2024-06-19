Виноваты частные канализации: откуда на курортах каждый год вспышки ротавируса?

По словам эксперта, особенно опасно купаться на Кубани именно после ливней: подцепить можно не только ротавирус, но и кожную инфекцию или гепатит. Опасные микроорганизмы могут сохраняться в воде долгое время, если та тёплая и способствует их размножению.