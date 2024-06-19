Виноваты частные канализации: откуда на курортах каждый год вспышки ротавируса?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Пока в столице России и ближайших к ней городах находят пациентов с ботулизмом, в Сочи, Адлере и Анапе очередные вспышки ротавируса. Причём болеют зачастую целыми семьями из-за купания в море.
По словам эксперта, особенно опасно купаться на Кубани именно после ливней: подцепить можно не только ротавирус, но и кожную инфекцию или гепатит. Опасные микроорганизмы могут сохраняться в воде долгое время, если та тёплая и способствует их размножению.
Наиболее опасен ротавирус для детей, потому что обезвоживание может привести к развитию гиповолемического шока, а после — к смерти.
Причиной появления вируса в Чёрном море могут быть устаревшие очистные сооружения: их модернизация может увеличить мощность почти на 60%. Однако выполнить такие работы быстро невозможно, и даже полная их перестройка не решит проблему полностью: слив из частных канализаций поступает прямо в море, поскольку за этим никто не следит.
Поэтому для решения проблемы следует полностью модернизировать всю городскую канализацию, включая частную, а затем следить за качественной её работой.