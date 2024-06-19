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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Названы причины заболеваемости ротавирусом в Сочи

Виноваты частные канализации: откуда на курортах каждый год вспышки ротавируса?

19 июня 2024, 10:09
Фото: 1MI

Названы причины заболеваемости ротавирусом в Сочи

Всего на курорте регистрируется около 88% происшествий, из-за которых туристы обращаются за медицинской помощью. Самой частой причиной становится заболевание ротавирусом. Подробности выяснили журналисты «Новых известий».

Пока в столице России и ближайших к ней городах находят пациентов с ботулизмом, в Сочи, Адлере и Анапе очередные вспышки ротавируса. Причём болеют зачастую целыми семьями из-за купания в море.

По словам эксперта, особенно опасно купаться на Кубани именно после ливней: подцепить можно не только ротавирус, но и кожную инфекцию или гепатит. Опасные микроорганизмы могут сохраняться в воде долгое время, если та тёплая и способствует их размножению.

Наиболее опасен ротавирус для детей, потому что обезвоживание может привести к развитию гиповолемического шока, а после — к смерти.

Причиной появления вируса в Чёрном море могут быть устаревшие очистные сооружения: их модернизация может увеличить мощность почти на 60%. Однако выполнить такие работы быстро невозможно, и даже полная их перестройка не решит проблему полностью: слив из частных канализаций поступает прямо в море, поскольку за этим никто не следит.

Поэтому для решения проблемы следует полностью модернизировать всю городскую канализацию, включая частную, а затем следить за качественной её работой.

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