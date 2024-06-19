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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:16

ВСУ за сутки атаковали шесть районов в белгородском приграничье, есть раненые

В больницу обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда МКД в Шебекино

19 июня 2024, 07:12
Фото: 1MI

ВСУ за сутки атаковали шесть районов в белгородском приграничье, есть раненые

За день в результате ударов пострадали три человека, повреждены жильё, автомобили, надворные постройки. Кроме того, накануне за помощью медиков обратилась жительница Шебекино, раненная ещё 14 июня при обрушении подъезда дома, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ за сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Есть последствия.

За день ранены три человека. В Грайвороне мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника. У мирного жителя — осколочные ранения ног и сотрясение мозга. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Двое мирных жителей пострадали при атаке дрона-камикадзе на их авто в районе борисовской Берёзовки. У женщины — контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Пострадавшие от дальнейшей госпитализации отказались.

Кроме того, вчера за помощью медиков обратилась женщина, пострадавшая 14 июня при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино. У мирной жительницы — минно-взрывная травма и контузия. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В Белгородском районе за сутки разрушения выявили в двух МКД, 13 частных домах, четырёх надворных постройках. Также повреждено одно авто.

В Борисовском районе произошёл пожар на балконе МКД после атаки беспилотника. Повреждён фасад дома, выбиты окна в двух квартирах и подъезде. Серьёзно повреждено авто после ещё одной атаки дрона, вторая машина сгорела полностью.

В Грайворонском горокруге за день разрушения насчитали в 21 частном доме. Также повреждены гараж и четыре машины.

В Шебекинском горокруге при атаках ВСУ задело два частных дома, автомобиль и линию электропередачи. Ещё одна ЛЭП повреждена в результате ударов по Краснояружскому району.

Также ВСУ накануне атаковали Валуйский горокруг, однако в этом случае обошлось без последствий.

Добавим, что утро 19 июня в Белгороде и Белгородском районе тоже началось громко. Раздалось несколько взрывов, есть разрушения в Майском.

Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород и район
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