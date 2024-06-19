В больницу обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда МКД в Шебекино

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
ВСУ за сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Есть последствия.
За день ранены три человека. В Грайвороне мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника. У мирного жителя — осколочные ранения ног и сотрясение мозга. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Двое мирных жителей пострадали при атаке дрона-камикадзе на их авто в районе борисовской Берёзовки. У женщины — контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Пострадавшие от дальнейшей госпитализации отказались.
Кроме того, вчера за помощью медиков обратилась женщина, пострадавшая 14 июня при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино. У мирной жительницы — минно-взрывная травма и контузия. Медики оказывают ей необходимую помощь.
В Белгородском районе за сутки разрушения выявили в двух МКД, 13 частных домах, четырёх надворных постройках. Также повреждено одно авто.
В Борисовском районе произошёл пожар на балконе МКД после атаки беспилотника. Повреждён фасад дома, выбиты окна в двух квартирах и подъезде. Серьёзно повреждено авто после ещё одной атаки дрона, вторая машина сгорела полностью.
В Грайворонском горокруге за день разрушения насчитали в 21 частном доме. Также повреждены гараж и четыре машины.
В Шебекинском горокруге при атаках ВСУ задело два частных дома, автомобиль и линию электропередачи. Ещё одна ЛЭП повреждена в результате ударов по Краснояружскому району.
Также ВСУ накануне атаковали Валуйский горокруг, однако в этом случае обошлось без последствий.
Добавим, что утро 19 июня в Белгороде и Белгородском районе тоже началось громко. Раздалось несколько взрывов, есть разрушения в Майском.