Утро в Белгороде началось со взрывов и ракетной опасности

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Утром 19 июня в Белгороде вновь было громко. В районе 08:30 прозвучало два взрыва. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Информации о том, есть ли последствия на земле, на момент публикации не поступало.
Примечательно, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области, не только в Белгороде и районе.
Напомним, что накануне вечером при атаках ВСУ пострадали трое мирных жителей — в Грайворонском горокруге и Борисовском районе. Помимо этого, на приграничье была массированная атака дронами. Есть разрушения в нескольких домах, один из них полностью сгорел.