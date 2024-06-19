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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Утро в Белгороде началось со взрывов и ракетной опасности

19 июня 2024, 05:35
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Ракетную опасность объявляли в Белгородской области

Громко было в районе 08:30. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Информации о возможных последствиях на земле нет.

Утром 19 июня в Белгороде вновь было громко. В районе 08:30 прозвучало два взрыва. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Информации о том, есть ли последствия на земле, на момент публикации не поступало.

Примечательно, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области, не только в Белгороде и районе.

Напомним, что накануне вечером при атаках ВСУ пострадали трое мирных жителей — в Грайворонском горокруге и Борисовском районе. Помимо этого, на приграничье была массированная атака дронами. Есть разрушения в нескольких домах, один из них полностью сгорел.

Массированная атака дронов на белгородское приграничье: что известно о последствиях
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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