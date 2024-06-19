Смертность мужчин в России: почему женщины живут дольше?

По мнению исследователей, существует несколько причин такой разницы. Одна из них — небрежное отношение к своему здоровью. Мужчины чаще злоупотребляют алкоголем и сигаретами, реже обращаются к врачам и проходят профилактические осмотры. По данным ВЦИОМ, треть мужчин не посещала поликлинику более трёх лет. В то же время две трети женщин и меньше половины мужчин посещают поликлинику чаще одного раза в год.