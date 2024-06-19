Смертность мужчин в России: почему женщины живут дольше?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Статистика продолжительности жизни в России неутешительная, особенно учитывая разницу в показателях между мужчинами и женщинами. В прошлом году максимальный возраст для женщин составил 78 лет, а для мужчин — 68 лет, пишет издание.
По мнению исследователей, существует несколько причин такой разницы. Одна из них — небрежное отношение к своему здоровью. Мужчины чаще злоупотребляют алкоголем и сигаретами, реже обращаются к врачам и проходят профилактические осмотры. По данным ВЦИОМ, треть мужчин не посещала поликлинику более трёх лет. В то же время две трети женщин и меньше половины мужчин посещают поликлинику чаще одного раза в год.
Например, по данным Росстата, злокачественные опухоли чаще обнаруживают у женщин, но они реже умирают от них, потому что рак выявляют на ранней стадии. Мужчины же обращаются за медицинской помощью, когда становится уже слишком поздно.
Это также связано с типами рака. Самая частая причина смерти от злокачественных опухолей в России — рак лёгкого. Мужчины в среднем курят больше женщин, а также работают на вредных производствах, поэтому у них этот вид рака встречается чаще.
Российские врачи считают, что ситуация обусловлена множеством факторов, включая социальные. Специалисты относят к причинам преждевременной смерти среди мужчин биологические факторы, низкую осведомлённость мужчин в вопросах здоровья и хроническое недофинансирование медицинских служб из-за многолетней политики экономии. Также влияют суициды и стигма, связанная с обращением за помощью из-за традиционных мужских норм.
В России проекты, связанные со здоровьем мужчин, если и появляются, то на региональном уровне. Они сосредоточены в основном на урологии и репродуктивном здоровье.
Эксперты считают, что вскоре на повышение уровня смертности может повлиять ещё один фактор — глобальное потепление. Из-за изменения климата чаще случаются разные природные катаклизмы, например, ураганы и наводнения.