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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Владелец «Ресторана по понятиям» в Белгороде объяснил его продажу

«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?

19 июня 2024, 07:55
Фото: Kandinsky

Владелец «Ресторана по понятиям» в Белгороде объяснил его продажу

Журналистка Бел.Ру пообщалась с владельцем «Ресторана по понятиям». Почему было принято решение о продаже? Как на бизнес повлияла оперативная обстановка? И причём здесь Крым? Все ответы — в интервью с ресторатором для Бел.Ру.

«Ресторан по понятиям» в центре Белгорода выставили на продажу. Открылся он в марте 2023 года и привлёк внимание как белгородцев, так и компетентные органы. Владельцам пришлось убрать из вывески фразу «по понятиям», осталось только слово «ресторан» и колючая проволока.

В объявлении ресторатор пишет, что продаёт заведение из-за смены деятельности. «Хозяин вернулся в тюрьму)) шутка!» — иронизирует автор.

Журналистка Бел.Ру поговорила с владельцем заведения — Андреем. Почему он принял решение выйти из бизнеса? Как появился ресторан и почему именно там?

Как пришла идея открыть такой ресторан и почему именно в Белгороде?

Андрей рассказал, что вдохновился вышедшим в России сериалом «Ресторан по понятиям». Сериал вышел сначала на онлайн-сервисе, а позже, с 21 февраля 2022 года, на канале «ТНТ», где с ним и познакомился ресторатор.

По сюжету сериала заключённые вышли из тюрьмы и начали готовить крупное ограбление. Они арендовали ресторан рядом с банком, чтобы копать подлаз к сейфам, но заведение обрело популярность.

«Так как в городе театральных ресторанов не было, поэтому решили именно в этом формате попробовать», — объяснил белгородец.

Запускал проект Андрей сам и всё время им занимался.

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Почему было выбрано такое место?

В сериале, как мы уже писали, ресторан покупался, чтобы сделать подкоп к банку. Во вселенной телекартины заведение располагалось рядом с банком и в подвале. Андрей решил повторить концепцию полностью, поэтому место так и выбиралось. Недалеко от белгородского заведения есть отделение Сбербанка, а сам общепит находится в подвальном помещении.

Фото: Telegram-канал «БелТру»

Почему заведение «атаковали» проверками ещё до открытия?

Ресторан привлёк много внимания. Из-за неоднозначного названия, как только появилась вывеска, владельца ждали проверки. По словам Андрея, инициированы они были университетом, корпус которого располагается рядом.

«Ещё ничего не было готово. Только вывеска появилась. БелГУ почему-то расценили, что якобы это какое-то антинаправленное заведение. Что там будут собираться какие-то криминальные структуры или ещё что-то», — объясняет ресторатор.

Проверки были и со стороны администрации, и от правоохранительных органов.

«В итоге поняли, что действительно там не будет карточных игр или чего-то подобного, а просто ресторан по мотивам сериала. Так как всё равно шумиха поднялась очень большая, поэтому попросили убрать название, и остался просто ресторан», — рассказал Андрей.
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Как повлияло 30 декабря на бизнес?

Андрей рассказал, что перед новогодними праздниками все столики в «Ресторане по понятиям» были забронированы, но после 30 декабря, когда Белгород попал под сильный обстрел, было принято решение вернуть людям деньги и не открываться.

«Мы вернули людям деньги, потому что это как-то аморально, когда люди погибли, а у нас будут в ресторане плясать, отдыхать люди. Поэтому мы вернули деньги и со всеми попрощались, как бы все нормально к этому отнеслись», — вспоминает ресторатор.

Поток людей из-за обострения оперативной обстановки снизился, но люди продолжают посещать ресторан. Да и находится он в подвале, что может его выделить из других заведений.

«Безопасное место, скажем так — подвал, центр. Всё равно предпочитают ходить, если есть какие-то праздники или день рождения. Поэтому идут в безопасное место. Помимо этого, многие люди просто забегают, когда сирена включается, мы никому никогда не отказываем, напитки бесплатные, туалет — пожалуйста, уводим в безопасное место», — рассказал Андрей.
Фото: «Авито»

Почему ресторан продают?

Андрей решил открыть такой же ресторан в Крыму, но чуть-чуть побольше белгородского.

Новое заведение уже начали ремонтировать, поэтому Андрей почти всегда находится в Крыму, а вести бизнес в двух городах очень времязатратно.

«Хочется всё-таки на юге попробовать этот бизнес. Потому что здесь побольше народа, отдыхающих», — рассказывает ресторатор.

Мужчина отметил, что проблем с авторскими правами не было, потому что патента на такой ресторан просто не существует.

Белгородский «Ресторан по понятиям» — единственный в России, но скоро у него появится новый филиал.

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#Алёна Мальцева#Общество#Интервью#Бизнес#Проверки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Ресторан#Белгород
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