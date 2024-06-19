«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?

В сериале, как мы уже писали, ресторан покупался, чтобы сделать подкоп к банку. Во вселенной телекартины заведение располагалось рядом с банком и в подвале. Андрей решил повторить концепцию полностью, поэтому место так и выбиралось. Недалеко от белгородского заведения есть отделение Сбербанка, а сам общепит находится в подвальном помещении.