«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«Ресторан по понятиям» в центре Белгорода выставили на продажу. Открылся он в марте 2023 года и привлёк внимание как белгородцев, так и компетентные органы. Владельцам пришлось убрать из вывески фразу «по понятиям», осталось только слово «ресторан» и колючая проволока.
В объявлении ресторатор пишет, что продаёт заведение из-за смены деятельности. «Хозяин вернулся в тюрьму)) шутка!» — иронизирует автор.
Журналистка Бел.Ру поговорила с владельцем заведения — Андреем. Почему он принял решение выйти из бизнеса? Как появился ресторан и почему именно там?
Андрей рассказал, что вдохновился вышедшим в России сериалом «Ресторан по понятиям». Сериал вышел сначала на онлайн-сервисе, а позже, с 21 февраля 2022 года, на канале «ТНТ», где с ним и познакомился ресторатор.
По сюжету сериала заключённые вышли из тюрьмы и начали готовить крупное ограбление. Они арендовали ресторан рядом с банком, чтобы копать подлаз к сейфам, но заведение обрело популярность.
«Так как в городе театральных ресторанов не было, поэтому решили именно в этом формате попробовать», — объяснил белгородец.
Запускал проект Андрей сам и всё время им занимался.
В сериале, как мы уже писали, ресторан покупался, чтобы сделать подкоп к банку. Во вселенной телекартины заведение располагалось рядом с банком и в подвале. Андрей решил повторить концепцию полностью, поэтому место так и выбиралось. Недалеко от белгородского заведения есть отделение Сбербанка, а сам общепит находится в подвальном помещении.
Ресторан привлёк много внимания. Из-за неоднозначного названия, как только появилась вывеска, владельца ждали проверки. По словам Андрея, инициированы они были университетом, корпус которого располагается рядом.
«Ещё ничего не было готово. Только вывеска появилась. БелГУ почему-то расценили, что якобы это какое-то антинаправленное заведение. Что там будут собираться какие-то криминальные структуры или ещё что-то», — объясняет ресторатор.
Проверки были и со стороны администрации, и от правоохранительных органов.
«В итоге поняли, что действительно там не будет карточных игр или чего-то подобного, а просто ресторан по мотивам сериала. Так как всё равно шумиха поднялась очень большая, поэтому попросили убрать название, и остался просто ресторан», — рассказал Андрей.
Андрей рассказал, что перед новогодними праздниками все столики в «Ресторане по понятиям» были забронированы, но после 30 декабря, когда Белгород попал под сильный обстрел, было принято решение вернуть людям деньги и не открываться.
«Мы вернули людям деньги, потому что это как-то аморально, когда люди погибли, а у нас будут в ресторане плясать, отдыхать люди. Поэтому мы вернули деньги и со всеми попрощались, как бы все нормально к этому отнеслись», — вспоминает ресторатор.
Поток людей из-за обострения оперативной обстановки снизился, но люди продолжают посещать ресторан. Да и находится он в подвале, что может его выделить из других заведений.
«Безопасное место, скажем так — подвал, центр. Всё равно предпочитают ходить, если есть какие-то праздники или день рождения. Поэтому идут в безопасное место. Помимо этого, многие люди просто забегают, когда сирена включается, мы никому никогда не отказываем, напитки бесплатные, туалет — пожалуйста, уводим в безопасное место», — рассказал Андрей.
Андрей решил открыть такой же ресторан в Крыму, но чуть-чуть побольше белгородского.
Новое заведение уже начали ремонтировать, поэтому Андрей почти всегда находится в Крыму, а вести бизнес в двух городах очень времязатратно.
«Хочется всё-таки на юге попробовать этот бизнес. Потому что здесь побольше народа, отдыхающих», — рассказывает ресторатор.
Мужчина отметил, что проблем с авторскими правами не было, потому что патента на такой ресторан просто не существует.
Белгородский «Ресторан по понятиям» — единственный в России, но скоро у него появится новый филиал.