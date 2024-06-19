РЭО до 10 июля будет собирать инициативы властей регионов в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Издание 56orb.ru пишет, что председательствовал на прошедшем заседании генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, штаб организовали по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Его задача заключается в консолидации всех инициатив, которые связаны с проблемами в отрасли обращения с отходами. Все поднятые вопросы на первом заседании штаба нуждаются в отдельном обсуждении и рассмотрении. Их включат в план деятельности штаба на 2024 год.
В рамках заседания участники рассматривали такие вопросы, как выявление дефицита контейнерных площадок, развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и мест приема вторичных ресурсов, исполнение целевых показателей регионами, в частности на труднодоступных территориях, проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, тарифорегулирование, реализация инвестпроектов по созданию объектов ТКО в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.
Участниками заседания стали представители Совета Федерации, Минприроды Российской Федерации, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов государственной власти субъектов РФ, региональных операторов по обращению с ТКО.
До 10 июля Российский экологический оператор сформирует окончательный состав штаба и план его работы.
Обратная связь будет осуществляться через ФГИС УТКО.
Второе заседание штаба планируют провести во второй-третьей декаде июля.