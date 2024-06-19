РЭО до 10 июля будет собирать инициативы властей регионов в сфере обращения с ТКО

Издание 56orb.ru пишет, что председательствовал на прошедшем заседании генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, штаб организовали по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Его задача заключается в консолидации всех инициатив, которые связаны с проблемами в отрасли обращения с отходами. Все поднятые вопросы на первом заседании штаба нуждаются в отдельном обсуждении и рассмотрении. Их включат в план деятельности штаба на 2024 год.