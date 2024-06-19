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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Находки после взрывов в Белгороде

После очередных взрывов в Белгороде на дороге и во дворе обнаружили опасные находки

19 июня 2024, 14:45
Фото: «Фонарь»
Находки после взрывов в Белгороде

В Белгороде после взрывов на дорогу рухнул разгонный блок

В Сети появились кадры, сделанные на одной из улиц города: на дороге лежит разгонный блок. Помимо этого, опасную находку обнаружили в одном из дворов на Богданке.

В Белгороде в районе 17:00 раздались новые взрывы, хотя ракетную опасность не объявляли. После громких звуков на проезжей части обнаружили разгонный блок. Фото публикуют «Радар Белгород» и «Фонарь».

Помимо этого, «Блэтгород» сообщает, что в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого мог упасть фрагмент беспилотника. По информации источника, территорию оцепили.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что как раз в районе 17:00 ПВО в Белгородской области сбила беспилотник.

Добавим, что с утра среды, 19 июня, в Белгороде и Белгородском районе несколько раз объявляли ракетную опасность, звучали взрывы на фоне сирен. Есть последствия в Белгороде, Майском, Новой Нелидовке.

Находки в Белгороде после взрывовНаходки в Белгороде после взрывов
Находки в Белгороде после взрывовНаходки в Белгороде после взрывов
Находки в Белгороде после взрывов
Фото: «Радар Белгород»
Фрагменты беспилотника во дворе на Богданке в Белгороде
Видео: «Блэтгород»
Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывы
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#Видео#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#БПЛА#Разгонный блок
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