После очередных взрывов в Белгороде на дороге и во дворе обнаружили опасные находки

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В Белгороде в районе 17:00 раздались новые взрывы, хотя ракетную опасность не объявляли. После громких звуков на проезжей части обнаружили разгонный блок. Фото публикуют «Радар Белгород» и «Фонарь».
Помимо этого, «Блэтгород» сообщает, что в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого мог упасть фрагмент беспилотника. По информации источника, территорию оцепили.
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что как раз в районе 17:00 ПВО в Белгородской области сбила беспилотник.
Добавим, что с утра среды, 19 июня, в Белгороде и Белгородском районе несколько раз объявляли ракетную опасность, звучали взрывы на фоне сирен. Есть последствия в Белгороде, Майском, Новой Нелидовке.