Полицейские нашли по видео любительницу чужих петуний в Белгороде

Это не первый случай за последнее время, когда жители Белгорода воруют цветы с клумб. В апреле неизвестные мужчины решили собрать букеты своим дамам с клумбы на улице Мичурина. В другом случае 35-летняя белгородка украла пионы около дома по проспекту Богдана Хмельницкого и в итоге заплатила штраф 1000 рублей.