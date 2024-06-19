Полицейские нашли по видео любительницу чужих петуний в Белгороде

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Полицейские узнали об инциденте, увидев видеозапись в интернете. На видео женщина срывает несколько кустов петунии с городской клумбы.
Личность любительницы цветов установили. Ею оказалась 53-летняя местная жительница.
Полицейские составили административный протокол на нарушительницу по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ). Наказание — штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.
Это не первый случай за последнее время, когда жители Белгорода воруют цветы с клумб. В апреле неизвестные мужчины решили собрать букеты своим дамам с клумбы на улице Мичурина. В другом случае 35-летняя белгородка украла пионы около дома по проспекту Богдана Хмельницкого и в итоге заплатила штраф 1000 рублей.
В Белгородской области тоже было неспокойно: в Майском воришки украли с клумбы растения, которые ранее высадил коллектив общежития.