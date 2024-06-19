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Полицейские нашли по видео любительницу чужих петуний в Белгороде

Полицейские нашли по видео любительницу чужих петуний в Белгороде

19 июня 2024, 14:31
Фото: freepik.com
В последнее время в Белгороде участились случаи кражи цветов с городских клумб. Недавно полицейские нашли 53-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже петуний, сообщили в пресс-службе УМВД. Это уже не первый подобный случай.

Полицейские узнали об инциденте, увидев видеозапись в интернете. На видео женщина срывает несколько кустов петунии с городской клумбы.

Личность любительницы цветов установили. Ею оказалась 53-летняя местная жительница.

Полицейские составили административный протокол на нарушительницу по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ). Наказание — штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Это не первый случай за последнее время, когда жители Белгорода воруют цветы с клумб. В апреле неизвестные мужчины решили собрать букеты своим дамам с клумбы на улице Мичурина. В другом случае 35-летняя белгородка украла пионы около дома по проспекту Богдана Хмельницкого и в итоге заплатила штраф 1000 рублей.

В Белгородской области тоже было неспокойно: в Майском воришки украли с клумбы растения, которые ранее высадил коллектив общежития.

Тюльпаны, пионы, в горшках и искусственные: какие цветы воровали белгородцы весной
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Полиция#Новости Белгорода#Хулиганство#Белгород#Городские клумбы#Букеты#Кража цветов
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