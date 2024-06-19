Названы лучшие вузы России: два белгородских университета вошли в топ-100

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В рейтинг лучших вузов России RAEX-100 вошли НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова. Они заняли 39-е и 65-е места соответственно.
Рейтинговый балл Белгородского национального исследовательского университета составил 2,7. Балл Белгородского технологического университета имени Шухова — 2,4.
Напомним, что в прошлом году НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова занимали те же места.
В топ-10 лучших вузов вошли:
Составители рейтинга добавили, что складывается он из трёх факторов: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.