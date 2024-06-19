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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Два белгородских вуза вошли в топ-100 рейтинга RAEX

Названы лучшие вузы России: два белгородских университета вошли в топ-100

19 июня 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

Два белгородских вуза вошли в топ-100 рейтинга RAEX

Два белгородских вуза попали в число лучших в России. Рейтинг составило агентство RAEX. НИУ «БелГУ» занял 39-е место, БГТУ им. Шухова — 65-е.
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В рейтинг лучших вузов России RAEX-100 вошли НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова. Они заняли 39-е и 65-е места соответственно.

Рейтинговый балл Белгородского национального исследовательского университета составил 2,7. Балл Белгородского технологического университета имени Шухова — 2,4.

Напомним, что в прошлом году НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова занимали те же места.

В топ-10 лучших вузов вошли:

  • МГУ,
  • МФТИ,
  • СПбГУ,
  • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
  • Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,
  • Высшая школа экономики,
  • МГИМО,
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
  • Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
  • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Составители рейтинга добавили, что складывается он из трёх факторов: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

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#Ангелина Зиброва#Наука#Рейтинг#Образование#Вузы#Белгород#RAEX
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