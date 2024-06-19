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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Выплаты

Названа сумма, потраченная на компенсации за гибель и ранения белгородцев

19 июня 2024, 09:01
Фото: 1MI
Выплаты

Сумма выплат за ранения и гибель белгородцев уже превысила 400 млн рублей

Всего из областного бюджета на эти нужды забрали 447 млн рублей, большая часть из которых была направлена близким погибших белгородцев. Подробности в областном правительстве узнали журналисты Go31.

За время специальной военной операции выплаты за ранения получили 322 пострадавших белгородца. За средние и тяжёлые ранения полагается 500 тысяч рублей, за всё время на эти нужды из областного бюджета выделили 161 млн рублей.

Семьям, которые при обстрелах потеряли своих близких, в сумме выплатили уже 286,5 млн рублей. Данная выплата переводится всем членам семьи, поэтому оформление документов занимает достаточно много времени.

Когда под огонь ВСУ попадают зарегистрированные в других регионах люди, их случаи рассматривают в индивидуальном порядке.

Решение о возможности выдачи материальной помощи принимается в каждом случае индивидуально, а выплаты финансируются из внебюджетных источников.
отметили в правительстве Белгородской области
Семьям участников СВО и пострадавшим белгородцам выплатили 860 млн рублей в 2024 году
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