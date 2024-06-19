Названа сумма, потраченная на компенсации за гибель и ранения белгородцев

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
За время специальной военной операции выплаты за ранения получили 322 пострадавших белгородца. За средние и тяжёлые ранения полагается 500 тысяч рублей, за всё время на эти нужды из областного бюджета выделили 161 млн рублей.
Семьям, которые при обстрелах потеряли своих близких, в сумме выплатили уже 286,5 млн рублей. Данная выплата переводится всем членам семьи, поэтому оформление документов занимает достаточно много времени.
Когда под огонь ВСУ попадают зарегистрированные в других регионах люди, их случаи рассматривают в индивидуальном порядке.
Решение о возможности выдачи материальной помощи принимается в каждом случае индивидуально, а выплаты финансируются из внебюджетных источников.
отметили в правительстве Белгородской области