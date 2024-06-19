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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Проспект Ватутина в Белгороде

На реконструируемом проспекте Ватутина в Белгороде вновь заметили изменения

19 июня 2024, 07:41
Фото: Telegram-канал «КошкинГород»
Проспект Ватутина в Белгороде

Велосветофоры сняли на проспекте Ватутина в Белгороде

Как сообщил активист Константин Кошкин в своём Telegram-канале «КошкинГород», пешеходный переход и велопереезд в итоге решили ликвидировать. Ранее на проспекте Ватутина заметили немало других изменений, которые вызвали недоумение у горожан.

На реконструированном проспекте Ватутина в Белгороде заметили новые изменения. Об этом рассказал Константин Кошкин, бывший член общественного совета при региональном министерстве транспорта. Урбанист прокомментировал эту новость с юмором.

Вот и велосфетофоры сняли. Ни пешеходного перехода ни велопереезда — не будет. Пара-пара — пам… ВСЁ!
Константин Кошкин

Ранее Константин Кошкин рассказал Бел.Ру, почему эта реконструкция могла положительно повлиять на трафик в городе.

Добавим, что на проспекте Ватутина и ранее обнаружили изменения, которые вызвали недоумения среди горожан. Так, в апреле здесь установили светофор посреди пешеходного перехода. В мэрии, впрочем, объяснили, зачем это понадобилось.

Спустя время оказалось, что администрация Белгорода не согласовала с Госавтоинспекцией некоторые моменты при реконструкции проспекта Ватутина.

Кошкин: На проспекте Ватутина останавливаться не стоит
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#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Пешеходный переход#Белгород#Константин Кошкин#Велосфетофоры#Велопереезд
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