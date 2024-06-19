На реконструируемом проспекте Ватутина в Белгороде вновь заметили изменения

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
На реконструированном проспекте Ватутина в Белгороде заметили новые изменения. Об этом рассказал Константин Кошкин, бывший член общественного совета при региональном министерстве транспорта. Урбанист прокомментировал эту новость с юмором.
Вот и велосфетофоры сняли. Ни пешеходного перехода ни велопереезда — не будет. Пара-пара — пам… ВСЁ!
Константин Кошкин
Ранее Константин Кошкин рассказал Бел.Ру, почему эта реконструкция могла положительно повлиять на трафик в городе.
Добавим, что на проспекте Ватутина и ранее обнаружили изменения, которые вызвали недоумения среди горожан. Так, в апреле здесь установили светофор посреди пешеходного перехода. В мэрии, впрочем, объяснили, зачем это понадобилось.
Спустя время оказалось, что администрация Белгорода не согласовала с Госавтоинспекцией некоторые моменты при реконструкции проспекта Ватутина.