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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Фотографии из стоматологии в Валуйках

Место для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиники

19 июня 2024, 11:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Фотографии из стоматологии в Валуйках

Белгородцы просят улучшить стоматологическую поликлинику

Житель Валуек обратил внимание на плохое состояние стоматологии, прикрепив к своему обращению фотографии. Жалобу заметил главврач, который отметил, что ремонт этого здания нецелесообразен.

Белгородец пожаловался на состояние стоматологической поликлиники в Валуйках. По его словам, внутри медучреждения ржавые трубы, обшарпанные стены, рваный линолеум, старое оборудование и окна «со слоем краски в сантиметр».

«На неё грустно и одновременно страшно смотреть, это больше похоже на казематы для пыток, но точно не на медицинское учреждение», — подметил белгородец.

На обращение отреагировал главный врач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков, который сообщил, что ремонт стоматологии «нецелесообразен».

В 2025 году начнётся строительство нового здания поликлиники Валуйской ЦРБ, в которое предусмотрен перенос и стоматологической поликлиники. По этой причине проведение капитального ремонта здания стоматполиклиники нецелесообразно.
Виталий Булдаков
Фотографии из стоматологии в ВалуйкахФотографии из стоматологии в Валуйках
Фотографии из стоматологии в ВалуйкахФотографии из стоматологии в Валуйках
Фотографии из стоматологии в Валуйках
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Валуйки#Стоматология#Поликлиника#Белгород
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