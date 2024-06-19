Место для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиники

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Белгородец пожаловался на состояние стоматологической поликлиники в Валуйках. По его словам, внутри медучреждения ржавые трубы, обшарпанные стены, рваный линолеум, старое оборудование и окна «со слоем краски в сантиметр».
«На неё грустно и одновременно страшно смотреть, это больше похоже на казематы для пыток, но точно не на медицинское учреждение», — подметил белгородец.
На обращение отреагировал главный врач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков, который сообщил, что ремонт стоматологии «нецелесообразен».
В 2025 году начнётся строительство нового здания поликлиники Валуйской ЦРБ, в которое предусмотрен перенос и стоматологической поликлиники. По этой причине проведение капитального ремонта здания стоматполиклиники нецелесообразно.
Виталий Булдаков