Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Telegram-канал «Б-дский таксист» опубликовал фото автомобиля с регистрационными автомобильными номерами российского образца с 188-м кодом региона. Такие номера стали выдавать жителям Харьковской области в 2022 году, когда ВС РФ ещё держали контроль над этой частью Украины.
«188 — Харьковская область, не видел раньше», — подписал изображение автор канала.
В комментариях под публикацией заметили, что автомобили с такими регистрационными знаками перемещаются по Белгороду уже долгое время.
Примечательно, но, по сообщению РИА «Новости», печатали «харьковские» номера именно в Белгородской области.
Напомним, что сейчас в Харьковской области между ВС РФ и ВСУ ведутся ожесточённые бои за удержание позиций в районе Волчанска и Липцев. Ранее из этих двух населённых пунктов украинские военнослужащие вели огонь по территории региона из РСЗО.