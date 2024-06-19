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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

Машину с новыми харьковскими номерами заметили в Белгороде

Машину с новыми харьковскими номерами заметили в Белгороде

19 июня 2024, 13:44
Фото: Telegram-канал «Б-дский таксист»
После начала СВО в занятой ВС РФ части Харьковской области автомобилистам начали выдавать регистрационные номера с кодом 188. Недавно машину с «харьковским» номером заметили в Белгороде.
Сюжет
Харьков

Telegram-канал «Б-дский таксист» опубликовал фото автомобиля с регистрационными автомобильными номерами российского образца с 188-м кодом региона. Такие номера стали выдавать жителям Харьковской области в 2022 году, когда ВС РФ ещё держали контроль над этой частью Украины.

«188 — Харьковская область, не видел раньше», — подписал изображение автор канала.

В комментариях под публикацией заметили, что автомобили с такими регистрационными знаками перемещаются по Белгороду уже долгое время.

Примечательно, но, по сообщению РИА «Новости», печатали «харьковские» номера именно в Белгородской области.

Напомним, что сейчас в Харьковской области между ВС РФ и ВСУ ведутся ожесточённые бои за удержание позиций в районе Волчанска и Липцев. Ранее из этих двух населённых пунктов украинские военнослужащие вели огонь по территории региона из РСЗО.

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#Артем Черненко#Новости#Украина#Россия#Харьков#Конфликт#Белгород#ВСУ#Бои#Автомобильные номера#ВС РФ
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