Машину с новыми харьковскими номерами заметили в Белгороде

Напомним, что сейчас в Харьковской области между ВС РФ и ВСУ ведутся ожесточённые бои за удержание позиций в районе Волчанска и Липцев. Ранее из этих двух населённых пунктов украинские военнослужащие вели огонь по территории региона из РСЗО.