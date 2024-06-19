bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Гроза

Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

19 июня 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

МЧС предупреждает белгородцев о надвигающейся непогоде

В четверг, 20 июня, в Белгородской области ожидаются грозы, местами ливень и град. Прогноз погоды публикует региональное управление МЧС России.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, 20 июня белгородцам стоит подготовиться к непогоде. Ожидаются кратковременные, местами ливневые дожди, грозы. В некоторых районах Белгородской области возможен град.

Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, а температура воздуха опустится до +14…+19° С.

Днём будет облачная с прояснениями погода. Температура поднимется до +26…+31 °С. Ветер западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с.

В Белгороде температура воздуха ночью +17…+19 °С. Днём столбик термометра поднимется до +29…+31 °С.

По данным Гидрометцентра, в четверг в столице региона температура поднимется до +30 °С. Впрочем, уже в пятницу она опустится до +24 °С. В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +26 °С и +27 °С соответственно.

На смену дождям в Белгородскую область вернётся жара
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода испортит настроение белгородцам в выходныеМЧС предупреждает белгородцев о резкой смене погоды: надвигаются дожди с грозамиПогода не даст белгородцам провести выходной в День России на природе
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Град#Гроза#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз#Ветер#Ливень#Белгород#Осадки
Подпишитесь
Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
Сегодня, 15:41
Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей
Сегодня, 12:18
«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?
Сегодня, 07:55
«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье
Сегодня, 08:01
Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области
Сегодня, 15:33
В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник
Сегодня, 15:13