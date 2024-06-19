Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По данным синоптиков, 20 июня белгородцам стоит подготовиться к непогоде. Ожидаются кратковременные, местами ливневые дожди, грозы. В некоторых районах Белгородской области возможен град.
Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, а температура воздуха опустится до +14…+19° С.
Днём будет облачная с прояснениями погода. Температура поднимется до +26…+31 °С. Ветер западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с.
В Белгороде температура воздуха ночью +17…+19 °С. Днём столбик термометра поднимется до +29…+31 °С.
По данным Гидрометцентра, в четверг в столице региона температура поднимется до +30 °С. Впрочем, уже в пятницу она опустится до +24 °С. В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +26 °С и +27 °С соответственно.