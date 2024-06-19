bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Ключевые темы ВЭФ-2024: всестороннее развитие Дальнего Востока и Арктики

Ключевые темы ВЭФ-2024: всестороннее развитие Дальнего Востока и Арктики

19 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI
С 3 по 6 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Участники мероприятия будут обсуждать вопросы развития дальневосточных и арктических территорий, а также укрепление международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Организатором ВЭФ-2024 выступает Фонд Росконгресс, передает newsnn.ru.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что форум является площадкой, на которой обсуждаются ключевые темы всестороннего развития Дальнего Востока и Российской Арктики, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В событии примут участие представители органов власти, эксперты и предприниматели. Основные дискуссии будут посвящены вопросам модернизации инфраструктуры, кадровой подготовке, народосбережению, а также повышению уровня и качества жизни. Отдельное внимание планируют уделить дальнейшему укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государства Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.

Мероприятие будет проходить в кампусе ДФУ во Владивостоке. Информационный партнер события — медиахолдинг 1MI.

Деловая повестка форума включает в себя спортивную программу, фестиваль «Владивостокские сезоны», а также выставку «Улица Дальнего Востока», на которой будет представлен культурный, инновационный и экономический потенциал регионов. В первый день ВЭФ состоится II Международный форум «День сокола».

Обратим внимание, что в мероприятиях Росконгресса ежегодно принимают участие делегации из 209 стран и территорий, а также более 15 000 журналистов и более 5000 российских и зарубежных экспертов.

Подпишитесь
Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
Сегодня, 15:41
Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей
Сегодня, 12:18
«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?
Сегодня, 07:55
«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье
Сегодня, 08:01
Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области
Сегодня, 15:33
В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник
Сегодня, 15:13