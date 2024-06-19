Ключевые темы ВЭФ-2024: всестороннее развитие Дальнего Востока и Арктики

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что форум является площадкой, на которой обсуждаются ключевые темы всестороннего развития Дальнего Востока и Российской Арктики, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В событии примут участие представители органов власти, эксперты и предприниматели. Основные дискуссии будут посвящены вопросам модернизации инфраструктуры, кадровой подготовке, народосбережению, а также повышению уровня и качества жизни. Отдельное внимание планируют уделить дальнейшему укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государства Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.