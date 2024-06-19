Ключевые темы ВЭФ-2024: всестороннее развитие Дальнего Востока и Арктики

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Организатором ВЭФ-2024 выступает Фонд Росконгресс, передает newsnn.ru.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что форум является площадкой, на которой обсуждаются ключевые темы всестороннего развития Дальнего Востока и Российской Арктики, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В событии примут участие представители органов власти, эксперты и предприниматели. Основные дискуссии будут посвящены вопросам модернизации инфраструктуры, кадровой подготовке, народосбережению, а также повышению уровня и качества жизни. Отдельное внимание планируют уделить дальнейшему укреплению международного сотрудничества в условиях растущей роли государства Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.
Мероприятие будет проходить в кампусе ДФУ во Владивостоке. Информационный партнер события — медиахолдинг 1MI.
Деловая повестка форума включает в себя спортивную программу, фестиваль «Владивостокские сезоны», а также выставку «Улица Дальнего Востока», на которой будет представлен культурный, инновационный и экономический потенциал регионов. В первый день ВЭФ состоится II Международный форум «День сокола».
Обратим внимание, что в мероприятиях Росконгресса ежегодно принимают участие делегации из 209 стран и территорий, а также более 15 000 журналистов и более 5000 российских и зарубежных экспертов.