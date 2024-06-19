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ВСУ атаковали коптером автомобиль в Курской области, пострадал человек

Достаётся не только Белгороду: в курском приграничье ранен мирный житель

19 июня 2024, 11:36
Фото: 1MI

ВСУ атаковали коптером автомобиль в Курской области, пострадал человек

Происшествие случилось в Тёткино. В результате атаки произошёл взрыв, пострадал водитель. Подробности сообщают «Курские известия».

В курском Тёткино 19 июня в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. У мужчины — осколочные ранения, пишет издание.

Курянина ранило, когда он был за рулём автомобиля. В этот момент его машину атаковал коптер ВСУ.

Напомним, что неспокойно сегодня и в Белгородской области. С утра несколько раз в Белгороде и Белгородском районе звучали взрывы, неоднократно объявляли ракетную опасность. Уже днём сигнал о тревоге получили и жители Курской области — сообщалось о работе ПВО.

Накануне, напомним, в результате атак ВСУ пострадали трое мирных жителей. Ещё одна пострадавшая обратилась за помощью после того, как получила ранения при обрушении подъезда в Шебекино.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Тёткино
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