Достаётся не только Белгороду: в курском приграничье ранен мирный житель

Напомним, что неспокойно сегодня и в Белгородской области. С утра несколько раз в Белгороде и Белгородском районе звучали взрывы, неоднократно объявляли ракетную опасность. Уже днём сигнал о тревоге получили и жители Курской области — сообщалось о работе ПВО.