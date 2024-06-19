Достаётся не только Белгороду: в курском приграничье ранен мирный житель

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В курском Тёткино 19 июня в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. У мужчины — осколочные ранения, пишет издание.
Курянина ранило, когда он был за рулём автомобиля. В этот момент его машину атаковал коптер ВСУ.
Напомним, что неспокойно сегодня и в Белгородской области. С утра несколько раз в Белгороде и Белгородском районе звучали взрывы, неоднократно объявляли ракетную опасность. Уже днём сигнал о тревоге получили и жители Курской области — сообщалось о работе ПВО.
Накануне, напомним, в результате атак ВСУ пострадали трое мирных жителей. Ещё одна пострадавшая обратилась за помощью после того, как получила ранения при обрушении подъезда в Шебекино.