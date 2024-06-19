Чиновников и их семьи эвакуируют из Шебекино? По Сети гуляет новый фейк

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В Сети вчера, 18 июня, начало распространяться якобы официальное распоряжение об эвакуации шебекинских чиновников и их семей. Некоторые белгородские медиа приняли распространяемый документ за правду.
Однако то, что это фейк, можно легко определить по нескольким признакам. Мошенники допустили ошибку в названии городского округа, написав «Шебекенский» вместо «Шебекинский». Кроме того, в тексте говорится о давно уволенном Александре Ищенко, фамилию которого ещё и зачем-то просклоняли, хотя по правилам русского языка делать это не нужно.
Напомним, что этот фейк далеко не первый, который распространяют со стороны Украины в белгородских Telegram-каналах. Одним из последних стала новость, что медицинские учреждения региона якобы освобождают для военных.