bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Белгородцам показали фейковое распоряжение об эвакуации чиновников из Шебекино

Чиновников и их семьи эвакуируют из Шебекино? По Сети гуляет новый фейк

19 июня 2024, 06:44
Фото: 1MI

Белгородцам показали фейковое распоряжение об эвакуации чиновников из Шебекино

Документ распространяли по социальным сетям, однако Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» опроверг его правдивость. Определить, ложный он или нет, можно благодаря нескольким ошибкам в тексте.

В Сети вчера, 18 июня, начало распространяться якобы официальное распоряжение об эвакуации шебекинских чиновников и их семей. Некоторые белгородские медиа приняли распространяемый документ за правду.

Однако то, что это фейк, можно легко определить по нескольким признакам. Мошенники допустили ошибку в названии городского округа, написав «Шебекенский» вместо «Шебекинский». Кроме того, в тексте говорится о давно уволенном Александре Ищенко, фамилию которого ещё и зачем-то просклоняли, хотя по правилам русского языка делать это не нужно.

Напомним, что этот фейк далеко не первый, который распространяют со стороны Украины в белгородских Telegram-каналах. Одним из последних стала новость, что медицинские учреждения региона якобы освобождают для военных.

Ложный документЛожный документ
Ложный документ
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Фейк: белгородские больницы освобождают под военных
Узнать подробнее
Читайте также:
ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмыОбстрелы, укрытия и новые фейки: как прошёл День России в Белгородской области?«Изучаем вопрос»: в Госдепе США оправдались за фейк об опустевшем Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Эвакуация людей#Белгород#Фейк#Фейковые новости
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 06:36
Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог
Сегодня, 06:41
Не только в Белгороде: где ещё во время обстрелов подъездные двери будут открыты?
Сегодня, 06:27
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Вчера, 11:45
В больницу обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда МКД в Шебекино
Сегодня, 07:12
«Русагро» не пустили на собрание «Агро-Белогорья» из-за адреса в доверенности
Сегодня, 06:50