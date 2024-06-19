Чиновников и их семьи эвакуируют из Шебекино? По Сети гуляет новый фейк

Однако то, что это фейк, можно легко определить по нескольким признакам. Мошенники допустили ошибку в названии городского округа, написав «Шебекенский» вместо «Шебекинский». Кроме того, в тексте говорится о давно уволенном Александре Ищенко, фамилию которого ещё и зачем-то просклоняли, хотя по правилам русского языка делать это не нужно.