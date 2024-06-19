Бронированный салон красоты и бары: какой бизнес продают белгородцы из-за переезда

Николай продаёт бизнес с контрактными запчастями. Привозит автомобили из Японии и снимает с них детали. Такой метод лучше, чем обычные б/у детали, тем, что в Японии очень хорошие дороги и естественный износ запчастей куда меньше, чем в других странах.