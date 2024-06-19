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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Бронированный салон красоты и бары: какой бизнес продают белгородцы из-за переезда

Бронированный салон красоты и бары: какой бизнес продают белгородцы из-за переезда

19 июня 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Ни для кого не секрет, что многие белгородцы покидают город в поисках более безопасного места. Часто такие горожане имеют бизнес и срочно продают его. Что можно найти на сервисе объявлений в Белгороде? Что можно купить подешевле из-за переезда владельцев.
Сюжет
Переезд

На одном из сайтов много объявлений о продаже готового бизнеса или франшиз. Некоторые бизнесы специально «выращивались» на продажу, кому-то надоело, а кто-то покидает Белгород и отдаёт любимое дело в другие руки.

Какие бизнесы можно найти на сервисе, которые появились в объявлениях из-за переезда владельцев? Журналисты Бел.Ру собрали самые интересные.

Авторазбор контрактных запчастей

Николай продаёт бизнес с контрактными запчастями. Привозит автомобили из Японии и снимает с них детали. Такой метод лучше, чем обычные б/у детали, тем, что в Японии очень хорошие дороги и естественный износ запчастей куда меньше, чем в других странах.

В наличии 227 автомобилей, а товарный остаток — более 40 млн рублей. Все детали внесены в базу Bazon и имеют штрихкоды. Склад на 500 квадратных метров в аренде, но помимо него Николай продаёт оборудование, стеллажи. Бизнес «с хорошим персоналом» и уже прорекламированный.

Цена:

Спойлер

22 млн рублей или обмен на машину или недвижимость

Бронированный салон красоты

Ольга продаёт студию лазерной эпиляции, аппаратной коррекции фигуры, аппаратной косметологии и ручного массажа из-за переезда.

Кроме помещения в 35 квадратных метров в центре города, женщина продаёт всё оборудование: передаёт социальные сети студии, штат сотрудников и команду таргетологов.

Цена:

Спойлер

2,35 млн рублей

Магазин крафтовых напитков

Сеть из двух магазинов разливного и крафтового импортного пива есть на «Авито». Одну точку уже купили, пишет автор объявления.

Продают магазин срочно из-за переезда. Владельцы уверяют, что магазин прибыльный и есть клиентская база.

Цена:

Спойлер

549 тысяч рублей

Пекарня по цене оборудования

Пекарню с двумя итальянскими печками, тестораскаткой, миксером, тестомесом и прочим тоже продают из-за переезда. По словам владельца, пекарня находится в месте с высоким пешеходным трафиком.

В пекарне есть несколько посадочных мест: большая барная стойка на 4 стула, два столика на 2 стула. Владельцы обещают передать и рецепты.

Цена:

Спойлер

1,9 млн рублей

 

Аппарат по продаже воды, не имеющий аналогов в Белгороде

Белгородец продаёт единственный в своём роде водомат в Белгороде из-за переезда. Аппарату всего полгода. Находится он в месте, «которому нет аналогов в городе». Возле БУКЭПа.

У водомата 11 степеней очистки воды, объём бака на 500 литров и собственное ПО для слежки за состоянием воды дистанционно. Оплачивать можно любым способом.

Открыт водомат по франшизе, владелец готов оставить право за покупателем на ещё один аппарат в рамках франшизы.

Цена:

Спойлер

359 тысяч рублей

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#Алёна Мальцева#Бизнес#Переезд#Белгород#Авито#Пекарня#Франшиза#Белгородский бизнес
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