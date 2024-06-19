Бронированный салон красоты и бары: какой бизнес продают белгородцы из-за переезда

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
На одном из сайтов много объявлений о продаже готового бизнеса или франшиз. Некоторые бизнесы специально «выращивались» на продажу, кому-то надоело, а кто-то покидает Белгород и отдаёт любимое дело в другие руки.
Какие бизнесы можно найти на сервисе, которые появились в объявлениях из-за переезда владельцев? Журналисты Бел.Ру собрали самые интересные.
Николай продаёт бизнес с контрактными запчастями. Привозит автомобили из Японии и снимает с них детали. Такой метод лучше, чем обычные б/у детали, тем, что в Японии очень хорошие дороги и естественный износ запчастей куда меньше, чем в других странах.
В наличии 227 автомобилей, а товарный остаток — более 40 млн рублей. Все детали внесены в базу Bazon и имеют штрихкоды. Склад на 500 квадратных метров в аренде, но помимо него Николай продаёт оборудование, стеллажи. Бизнес «с хорошим персоналом» и уже прорекламированный.
22 млн рублей или обмен на машину или недвижимость
Ольга продаёт студию лазерной эпиляции, аппаратной коррекции фигуры, аппаратной косметологии и ручного массажа из-за переезда.
Кроме помещения в 35 квадратных метров в центре города, женщина продаёт всё оборудование: передаёт социальные сети студии, штат сотрудников и команду таргетологов.
2,35 млн рублей
Сеть из двух магазинов разливного и крафтового импортного пива есть на «Авито». Одну точку уже купили, пишет автор объявления.
Продают магазин срочно из-за переезда. Владельцы уверяют, что магазин прибыльный и есть клиентская база.
549 тысяч рублей
Пекарню с двумя итальянскими печками, тестораскаткой, миксером, тестомесом и прочим тоже продают из-за переезда. По словам владельца, пекарня находится в месте с высоким пешеходным трафиком.
В пекарне есть несколько посадочных мест: большая барная стойка на 4 стула, два столика на 2 стула. Владельцы обещают передать и рецепты.
1,9 млн рублей
Белгородец продаёт единственный в своём роде водомат в Белгороде из-за переезда. Аппарату всего полгода. Находится он в месте, «которому нет аналогов в городе». Возле БУКЭПа.
У водомата 11 степеней очистки воды, объём бака на 500 литров и собственное ПО для слежки за состоянием воды дистанционно. Оплачивать можно любым способом.
Открыт водомат по франшизе, владелец готов оставить право за покупателем на ещё один аппарат в рамках франшизы.
359 тысяч рублей