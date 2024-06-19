Автобус и с/х предприятие пострадали из-за атаки дронов на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Под ударом дронов 19 июня были Грайворонский горокруг и Краснояружский район. Есть разрушения, повреждён транспорт.
В краснояружском Прилесье два FPV-дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждены пять припаркованных машин. Кроме того, сгорел микроавтобус во дворе частного дома: на него с беспилотника сбросили взрывное устройство.
Два дрона атаковали центр Грайворона. Первый взорвался — повреждены три машины. Второй упал рядом с административным зданием. Разрушения есть не только в нём, но и в магазине. Кроме того, повреждено лобовое стекло легкового авто.
Под атаку дронов попало и Безымено — повреждена крыша частного дома.
Информация о последствиях уточняется. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.