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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два района в Белгородской области

Автобус и с/х предприятие пострадали из-за атаки дронов на белгородское приграничье

19 июня 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два района в Белгородской области

Повреждены несколько автомобилей, частный дом, магазин, административное здание. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Под ударом дронов 19 июня были Грайворонский горокруг и Краснояружский район. Есть разрушения, повреждён транспорт.

В краснояружском Прилесье два FPV-дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждены пять припаркованных машин. Кроме того, сгорел микроавтобус во дворе частного дома: на него с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Два дрона атаковали центр Грайворона. Первый взорвался — повреждены три машины. Второй упал рядом с административным зданием. Разрушения есть не только в нём, но и в магазине. Кроме того, повреждено лобовое стекло легкового авто.

Под атаку дронов попало и Безымено — повреждена крыша частного дома.

Информация о последствиях уточняется. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Магазин#Авто#Взрыв#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны-камикадзе
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