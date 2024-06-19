«Агро-Белогорье»: ситуация на объектах в Белгородском районе значительно ухудшилась

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В 10-километровой зоне от государственной границы расположено 15 площадок агрокомплекса «Агро-Белогорье». В ГК сообщили, что в июне ухудшилась обстановка на производственных объектах в Белгородском районе. Чтобы минимизировать нахождение сотрудников на этих территориях, производственные процессы пришлось перестроить. На предприятиях установили 54 модульных укрытия.
На закупку средств для защиты работников и автотранспорта компания потратила 150 миллионов рублей с марта 2024 года. На эти деньги приобретены:
Напомним, ранее сотрудники «Агро-Белогорья» жаловались, что им приходится работать под обстрелами без средств защиты.