«Агро-Белогорье»: ситуация на объектах в Белгородском районе значительно ухудшилась

В 10-километровой зоне от государственной границы расположено 15 площадок агрокомплекса «Агро-Белогорье». В ГК сообщили, что в июне ухудшилась обстановка на производственных объектах в Белгородском районе. Чтобы минимизировать нахождение сотрудников на этих территориях, производственные процессы пришлось перестроить. На предприятиях установили 54 модульных укрытия.