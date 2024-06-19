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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Для белгородских водителей-аграриев закупили портативные детекторы БПЛА

«Агро-Белогорье»: ситуация на объектах в Белгородском районе значительно ухудшилась

19 июня 2024, 14:06
Фото: группа компании «Агро-Белогорье» в ВК

Для белгородских водителей-аграриев закупили портативные детекторы БПЛА

С мая 2024 года группа компаний «Агро-Белогорье» перевела свои комплексы на особый режим работы из-за ухудшения ситуации на предприятиях в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, Грайворонском горокруге. В компании рассказали о мерах, принятых для обеспечения безопасности сотрудников.

В 10-километровой зоне от государственной границы расположено 15 площадок агрокомплекса «Агро-Белогорье». В ГК сообщили, что в июне ухудшилась обстановка на производственных объектах в Белгородском районе. Чтобы минимизировать нахождение сотрудников на этих территориях, производственные процессы пришлось перестроить. На предприятиях установили 54 модульных укрытия.

На закупку средств для защиты работников и автотранспорта компания потратила 150 миллионов рублей с марта 2024 года. На эти деньги приобретены:

  • 923 индивидуальных бронекомплекта для защиты сотрудников;
  • более 200 специализированных средств защиты глаз и шеи для водителей;
  • портативные детекторы беспилотников;
  • более 600 тактических аптечек для рабочего транспорта и приграничных предприятий.

Напомним, ранее сотрудники «Агро-Белогорья» жаловались, что им приходится работать под обстрелами без средств защиты.

В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Белгород#Приграничье#СВО
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