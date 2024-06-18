В белгородском УМВД рассказали об аварии, в которой погибла годовалая девочка

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
В УМВД России по Белгородской области сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла 17 июня. По предварительной информации, на 143-м километре автодороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в 16 часов 50 минут из-за ливня столкнулись два автомобиля — «Лада Ларгус» под управлением 63-летнего водителя и ВАЗ-21093, за рулём которого был 32-летний мужчина.
В результате аварии водитель и пассажиры второго авто — 27-летняя женщина и 9-месячная девочка — погибли на месте. Ещё два пассажира этого автомобиля — 6-летняя девочка и 4-летний мальчик — получили травмы. Водителю «Ларгуса» тоже понадобилась медицинская помощь.
По факту смертельного ДТП следственной группой ОМВД России по Ровеньскому району возбуждено уголовное дело по статье за «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства аварии и назначает соответствующие экспертизы.
Добавим, что накануне в Белгородской области зарегистрировали ещё три ДТП с пострадавшими. Травмированы женщины-пешеходы 65 лет. Пострадали они при авариях в Белгороде и Волоконовском районе. Обе в момент ДТП переходили проезжую часть по нерегулируемым переходам. Кроме того, в аварии пострадал 44-летний водитель в Ракитянском районе: мужчина не справился с управлением, из-за чего его автомобиль Chevrolet съехал в кювет и врезался в информационную стелу.