В белгородском УМВД рассказали об аварии, в которой погибла годовалая девочка

Добавим, что накануне в Белгородской области зарегистрировали ещё три ДТП с пострадавшими. Травмированы женщины-пешеходы 65 лет. Пострадали они при авариях в Белгороде и Волоконовском районе. Обе в момент ДТП переходили проезжую часть по нерегулируемым переходам. Кроме того, в аварии пострадал 44-летний водитель в Ракитянском районе: мужчина не справился с управлением, из-за чего его автомобиль Chevrolet съехал в кювет и врезался в информационную стелу.