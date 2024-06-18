Стало известно, что подарят «смелым белгородским» первоклассникам

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Для первоклассников Белгородской области закупят рюкзаки-мешки для сменной обуви со светоотражающими элементами. Закупку разместило региональное министерство образования. Определение поставщика уже завершено.
Начальная цена контракта составляла 4 млн 140 тыс. рублей. Однако в итоге победитель предложил выполнить заказ за 2 млн рублей. Кого именно выбрали поставщиком, не указано.
Рюкзаки подрядчик должен доставить до 9 августа. Из документов следует, что закупать планируется 18 тыс. мешков. Они должны быть изготовлены из морозостойкого водоотталкивающего полиэстера. Мешки будут тёмно-синими с рисунком на лицевой стороне.