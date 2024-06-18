Стало известно, что подарят «смелым белгородским» первоклассникам

Рюкзаки подрядчик должен доставить до 9 августа. Из документов следует, что закупать планируется 18 тыс. мешков. Они должны быть изготовлены из морозостойкого водоотталкивающего полиэстера. Мешки будут тёмно-синими с рисунком на лицевой стороне.