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Школьники

Стало известно, что подарят «смелым белгородским» первоклассникам

18 июня 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

В Белгородской области для первоклассников закупят 18 тысяч рюкзаков для сменки

На это готовы потратить 4,1 млн рублей. Определение поставщика уже завершено. Лот разместило министерство образования области, следует из данных госзакупки.

Для первоклассников Белгородской области закупят рюкзаки-мешки для сменной обуви со светоотражающими элементами. Закупку разместило региональное министерство образования. Определение поставщика уже завершено.

Начальная цена контракта составляла 4 млн 140 тыс. рублей. Однако в итоге победитель предложил выполнить заказ за 2 млн рублей. Кого именно выбрали поставщиком, не указано.

Рюкзаки подрядчик должен доставить до 9 августа. Из документов следует, что закупать планируется 18 тыс. мешков. Они должны быть изготовлены из морозостойкого водоотталкивающего полиэстера. Мешки будут тёмно-синими с рисунком на лицевой стороне.

Рюкзаки для школьниковРюкзаки для школьников
Рюкзаки для школьников
Фото: Госзакупки
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Первоклассники#Белгород#Рюкзаки#Сменка
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