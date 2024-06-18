Силами «Чебурашки»? Сколько денег принесли Белгороду кинотеатры «Радуга» и «Победа»

Кинотеатры «Радуга» и «Победа» принесли за год в бюджет области 1,6 млн рублей

Бел.Ру в правительстве Белгородской области сообщили, сколько денег в региональный и муниципальный бюджет принесли закрывшиеся не так давно кинотеатры «Радуга» и «Победа». Больше всего средств ООО «Центр кино Победа» передало области в 2023 году — в год выхода «Чебурашки».