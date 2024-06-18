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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Кинотеатры «Радуга» и «Победа» принесли за год в бюджет области 1,6 млн рублей

Силами «Чебурашки»? Сколько денег принесли Белгороду кинотеатры «Радуга» и «Победа»

18 июня 2024, 11:50
Фото: bel.ru

Кинотеатры «Радуга» и «Победа» принесли за год в бюджет области 1,6 млн рублей

Бел.Ру в правительстве Белгородской области сообщили, сколько денег в региональный и муниципальный бюджет принесли закрывшиеся не так давно кинотеатры «Радуга» и «Победа». Больше всего средств ООО «Центр кино Победа» передало области в 2023 году — в год выхода «Чебурашки».
Сюжет
Бюджет

Здания кинотеатров «Победа» и «Радуга» находятся в собственности Белгорода. Арендатором зданий является ООО «Центр кино Победа» — до 2 января 2031 года.

По итогам 2022 года от общества в бюджет Белгорода поступила 191 тыс. рублей, области — 910 тыс. рублей. По итогам 2023 года центр кино принёс области 1,57 млн рублей, городу — 332 тыс. рублей.

Напомним, что в прошлом году в прокат вышел фильм «Чебурашка», заработавший только за две недели в Белгородской области 30 млн рублей. Общие сборы картины составили за тот же период 3 млрд рублей.

Вероятно, ремейк советской сказки всё же не помог: не так давно кинотеатры объявили о закрытии из-за «достигших пика» убытков. Сейчас власти прорабатывают «вопрос возможного использования имущественных комплексов» кинотеатров.

Директором кинотеатров «Победа» и «Радуга» является Сергей Пирожков. Кинотеатр «Победа» работал в Белгороде с 1960 года, а «Радуга» — с 1969-го. В 2022 году сообщалось, что сотрудники «Центра кино „Победа“» на протяжении трёх месяцев не получали зарплату. На тот момент накопился долг в размере 1 588 799,64 рубля.

Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде станут муниципальными?
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