Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Ранее в редакцию Бел.Ру обращалась местная жительница, она рассказала о случаях домогательства со стороны мужчины в лифте. Аналогичная история произошла и с другими девушками, к которым также приставал этот же мужчина. Горожанки обращались в полицию. «Фонарь» выяснил, что ответили правоохранители на заявление одной из белгородок.
Девушка получила два ответа из УМВД по Белгороду. В первом сообщалось, что полиция решила отказать в возбуждении уголовного дела, так как в действиях мужчины, который прикосался к девушке в лифте, не нашли состава преступления. Белгородке также прислали решение по её заявлению. Стало известно, что правоохранители нашли того, кто приставал к девушкам. Он подтвердил показания.
Редакция также цитирует, что было описано в материалах: «Она попыталась его от себя оттолкнуть, но у неё ничего не получилось. В этот момент мужчина поочерёдно своими руками трогал её грудь, засовывал их под её платье и трогал интимные зоны между ног. При этом руки под нижнее бельё не засовывал и при этом говорил, что хочет только потрогать».
Напомним, что ранее также стало известно, что в следственном комитете по этим случаям не возбуждали уголовное дело. В СК уточнили, что проверки по данным обстоятельствам не проводились, уголовные дела не возбуждались, в производстве не находились.