Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте

Редакция также цитирует, что было описано в материалах: «Она попыталась его от себя оттолкнуть, но у неё ничего не получилось. В этот момент мужчина поочерёдно своими руками трогал её грудь, засовывал их под её платье и трогал интимные зоны между ног. При этом руки под нижнее бельё не засовывал и при этом говорил, что хочет только потрогать».