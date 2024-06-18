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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте

Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте

18 июня 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
За приставание в отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Подробности выяснил «Фонарь».

Ранее в редакцию Бел.Ру обращалась местная жительница, она рассказала о случаях домогательства со стороны мужчины в лифте. Аналогичная история произошла и с другими девушками, к которым также приставал этот же мужчина. Горожанки обращались в полицию. «Фонарь» выяснил, что ответили правоохранители на заявление одной из белгородок.

Девушка получила два ответа из УМВД по Белгороду. В первом сообщалось, что полиция решила отказать в возбуждении уголовного дела, так как в действиях мужчины, который прикосался к девушке в лифте, не нашли состава преступления. Белгородке также прислали решение по её заявлению. Стало известно, что правоохранители нашли того, кто приставал к девушкам. Он подтвердил показания.

Редакция также цитирует, что было описано в материалах: «Она попыталась его от себя оттолкнуть, но у неё ничего не получилось. В этот момент мужчина поочерёдно своими руками трогал её грудь, засовывал их под её платье и трогал интимные зоны между ног. При этом руки под нижнее бельё не засовывал и при этом говорил, что хочет только потрогать».

Напомним, что ранее также стало известно, что в следственном комитете по этим случаям не возбуждали уголовное дело. В СК уточнили, что проверки по данным обстоятельствам не проводились, уголовные дела не возбуждались, в производстве не находились.

В Белгороде СК не занимается расследованием случаев домогательств в лифтах
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#Алина Харина#Происшествия#Лифт#Новости Белгорода#Белгород#Домогательства
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