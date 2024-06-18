Под Сочи висит табличка с ошибкой в названии белгородского города

Жители Старооскольского городского округа приехали в летний отпуск в Лазаревское Краснодарского края и, гуляя по центру национальных культур, заметили на одной из композиций упоминание белгородского Грайворона. Однако название там написано с ошибкой, поэтому город превратился в «Гайворон».