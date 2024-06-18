bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке

Под Сочи висит табличка с ошибкой в названии белгородского города

18 июня 2024, 07:46
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке

Белгородцы заметили ошибку в названии Грайворона на скульптуре под Сочи

Табличка с ошибкой висит на скульптурной композиции в Лазаревском Краснодарского края с декабря 2007 года. Белгородцы, заметившие данную оплошность, сообщили об этом в Telegram-канал «ОК! Старый Оскол» и прикрепили соответствующие фотографии.

Жители Старооскольского городского округа приехали в летний отпуск в Лазаревское Краснодарского края и, гуляя по центру национальных культур, заметили на одной из композиций упоминание белгородского Грайворона. Однако название там написано с ошибкой, поэтому город превратился в «Гайворон».

Опечатку белгородцы заметили на скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира». Примечательно, что, если верить дате на табличке, висит она на скульптуре с 8 декабря 2007 года.

«За 17 лет ни кто не заметил ошибку?» — поинтересовалась одна из подписчиц Telegram-канала «ОК! Старый Оскол».

Дополнение: читатели «Бел.Ру» уточнили, что ремонт стелы проводили недавно, поэтому ошибка, возможно, появилась по завершении последних работ.

Отметим, что ранее федеральные СМИ не раз неправильно называли и другой белгородский город — Шебекино: например, Шемякино или Шмякино. А Белгород превращался в Белград.

Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличкеСкульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке
Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличкеСкульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке
Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличкеСкульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке
Скульптура в Лазаревском с ошибкой на табличке
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Оговорка по Фрейду». Захарова — о перепутавшем Белгород с Белградом БоррелеГлава дипломатии ЕС перепутал Белгород с Белградом
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Грайворон#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Ошибка#Краснодарский край#Скульптурная композиция#Белгород#Лазаревское
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23