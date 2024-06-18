Под Сочи висит табличка с ошибкой в названии белгородского города

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Жители Старооскольского городского округа приехали в летний отпуск в Лазаревское Краснодарского края и, гуляя по центру национальных культур, заметили на одной из композиций упоминание белгородского Грайворона. Однако название там написано с ошибкой, поэтому город превратился в «Гайворон».
Опечатку белгородцы заметили на скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира». Примечательно, что, если верить дате на табличке, висит она на скульптуре с 8 декабря 2007 года.
«За 17 лет ни кто не заметил ошибку?» — поинтересовалась одна из подписчиц Telegram-канала «ОК! Старый Оскол».
Дополнение: читатели «Бел.Ру» уточнили, что ремонт стелы проводили недавно, поэтому ошибка, возможно, появилась по завершении последних работ.
Отметим, что ранее федеральные СМИ не раз неправильно называли и другой белгородский город — Шебекино: например, Шемякино или Шмякино. А Белгород превращался в Белград.