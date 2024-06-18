Пермская ЦБК получила от Росприроднадзора КЭР на 7 лет

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:48
КЭР выдается в рамках закона «Об охране окружающей среды». Разрешение содержит соответствующие требования по защите экологии, основанные на принципах наилучших доступных технологий, передает properm.ru.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что до конца текущего года такие разрешения обязаны получить 5 850 предприятий. Но пока документ получили только 13% из них. Отсутствие КЭР — это нарушение законодательства, за которое могут назначить многомиллионные штрафы и приостановить работу компании.
ПЦБК обратилась за получением этого разрешения в 2021 году. Компанию оценивали с точки зрения экологической эффективности. Предприятие разработало и согласовало нормативы, провело инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы ПЦБК прошли согласование в Минприроды России, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
11 июня компания успешно завершила все этапы и получила КЭР сроком на семь лет. В разрешении четко обозначены экологические параметры, которые ПЦБК обязана соблюдать. Также предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, которая передает данные в Росприроднадзор в режиме реального времени. Компания обязана выполнить это требование в течение четырех лет после получения КЭР.
Напомним, что ПЦБК активно участвует в нацпроекте «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах компания обновила оборудование в рамках масштабных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты.
В 2021 году ПЦБК установила локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года компания стала первым представителем целлюлозно-бумажной промышленности России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.