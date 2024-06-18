Пермская ЦБК получила от Росприроднадзора КЭР на 7 лет

11 июня компания успешно завершила все этапы и получила КЭР сроком на семь лет. В разрешении четко обозначены экологические параметры, которые ПЦБК обязана соблюдать. Также предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, которая передает данные в Росприроднадзор в режиме реального времени. Компания обязана выполнить это требование в течение четырех лет после получения КЭР.