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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Нейросеть оживила фотографии старого Белгорода

Нейросеть «оживила» фото старого Белгорода. Вышло местами тепло, местами — смешно

18 июня 2024, 14:41
Фото: Коллаж bel.ru

Нейросеть оживила фотографии старого Белгорода

Набирающая популярность нейросеть Luma умеет «оживлять» фотографии, превращая их в небольшие видеоролики. Получается не всегда достоверно, но местами очень интересно. Журналисты Бел.Ру взяли фотографии старого Белгорода и провели эксперимент.

Изображения Белгорода прошлых лет редакция Бел.Ру взяла с сайта doguran.ru. Его основой служат фотографии из частной коллекции Крупенкова, а также фотографии, собранные в интернете.

Площадь Революции. На фоне областного драматического театра им. М. С. Щепкина. 1960-е годы. Архив А. А. Колосова, предоставлено для публикации А. Н. Крупенковым.
Видео: doguran.ru
На улицах освобожденного Белгорода. Ныне пересечение проспекта Б. Хмельницкого со Свято-Троицким бульваром. Август 1943 г.ЦДНИБО, ф.2080.
Видео: doguran.ru
Встреча освободителей. Август 1943 года.
Видео: doguran.ru
Универмаг Белгород до реконструкции.
Видео: doguran.ru
Остановка «Швейная фабрика». Автор — А. Оландер.
Видео: doguran.ru
Кинотеатр «Победа»
Видео: doguran.ru
Вид на Проспект Ватутина — 70-80 годы. Фото Анатолия Бурьбо.
Видео: doguran.ru
Перекрёсток Ленина-Чернышевского.
Видео: doguran.ru
Пешеходный маршрут к южному жилому району, 1998 год.
Видео: doguran.ru

Таким старый Белгород получился у нейросети. Местами на видео люди возникают из воздуха, очевидны и проблемы с распознаванием кириллицы, да и излишней фантазии роботу не занимать.

Но, наш взгляд, получилось всё равно очень тепло и интересно.

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