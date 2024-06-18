Нейросеть «оживила» фото старого Белгорода. Вышло местами тепло, местами — смешно

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Изображения Белгорода прошлых лет редакция Бел.Ру взяла с сайта doguran.ru. Его основой служат фотографии из частной коллекции Крупенкова, а также фотографии, собранные в интернете.
Площадь Революции. На фоне областного драматического театра им. М. С. Щепкина. 1960-е годы. Архив А. А. Колосова, предоставлено для публикации А. Н. Крупенковым.
На улицах освобожденного Белгорода. Ныне пересечение проспекта Б. Хмельницкого со Свято-Троицким бульваром. Август 1943 г.ЦДНИБО, ф.2080.
Встреча освободителей. Август 1943 года.
Универмаг Белгород до реконструкции.
Остановка «Швейная фабрика». Автор — А. Оландер.
Кинотеатр «Победа»
Вид на Проспект Ватутина — 70-80 годы. Фото Анатолия Бурьбо.
Перекрёсток Ленина-Чернышевского.
Пешеходный маршрут к южному жилому району, 1998 год.
Таким старый Белгород получился у нейросети. Местами на видео люди возникают из воздуха, очевидны и проблемы с распознаванием кириллицы, да и излишней фантазии роботу не занимать.
Но, наш взгляд, получилось всё равно очень тепло и интересно.