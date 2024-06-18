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Updated Сегодня, 13:01

Трое жителей Брянской области подорвались в приграничье на мине

На мине в приграничье подорвались три человека. Двое из них погибли

18 июня 2024, 13:00
Фото: 1MI

Трое жителей Брянской области подорвались в приграничье на мине

Происшествие случилось на огороженной территории, где существовала минная опасность. На месте ЧП погибли два человека, ещё один получил ранения. Подробности сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Сегодня, 18 июня, жители Климовского района Брянской области зашли на огороженную приграничную территорию, где действовала минная опасность. Сообщается, что на входе были соответствующие предупреждающие знаки, которые жители проигнорировали, отметил губернатор Александр Богомаз.

По известной информации, из-за подрыва на мине погибли два человека. Ещё один ранен — его госпитализировали, пациенту уже оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности!
Берегите себя и своих близких!
Александр Богомаз
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#Александра Склярова#Происшествия#Погибли#Мины#Брянская область#Приграничье#СВО#Раненый#Александр Богомаз
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