На мине в приграничье подорвались три человека. Двое из них погибли

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Сегодня, 18 июня, жители Климовского района Брянской области зашли на огороженную приграничную территорию, где действовала минная опасность. Сообщается, что на входе были соответствующие предупреждающие знаки, которые жители проигнорировали, отметил губернатор Александр Богомаз.
По известной информации, из-за подрыва на мине погибли два человека. Ещё один ранен — его госпитализировали, пациенту уже оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности!
Берегите себя и своих близких!
Александр Богомаз