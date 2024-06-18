На мине в приграничье подорвались три человека. Двое из них погибли

Трое жителей Брянской области подорвались в приграничье на мине

Происшествие случилось на огороженной территории, где существовала минная опасность. На месте ЧП погибли два человека, ещё один получил ранения. Подробности сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.