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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 05:01

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Мокрую Орловку в Белгородской области

На частный дом в белгородском селе сбросили взрывное устройство: ранена женщина

18 июня 2024, 04:45
Фото: 1MI

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Мокрую Орловку в Белгородской области

У пострадавшей — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Её планировали перевезти в Белгород для дальнейшего лечения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

ВСУ минувшей ночью атаковали Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Пострадала женщина: на её дом сбросили с беспилотника взрывное устройство.

У мирной жительницы — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Её собирались отправить в Белгород для дальнейшего лечения.

Сам дом после атаки загорелся. Информация о последствиях уточняется.

Накануне Грайворонский горокруг не раз был под ударом ВСУ. Атакованы Козинка, Глотово, Головчино, Гора-Подол. В последнем из перечисленных населённых пунктов пострадали трое мирных жителей — мужчина и две женщины.

Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Мокрая орловка#Пострадавшая#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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