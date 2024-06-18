На частный дом в белгородском селе сбросили взрывное устройство: ранена женщина

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
ВСУ минувшей ночью атаковали Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. Пострадала женщина: на её дом сбросили с беспилотника взрывное устройство.
У мирной жительницы — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Её собирались отправить в Белгород для дальнейшего лечения.
Сам дом после атаки загорелся. Информация о последствиях уточняется.
Накануне Грайворонский горокруг не раз был под ударом ВСУ. Атакованы Козинка, Глотово, Головчино, Гора-Подол. В последнем из перечисленных населённых пунктов пострадали трое мирных жителей — мужчина и две женщины.