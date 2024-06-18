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Posted Вчера, 20:18

Published Вчера, 20:18

Modified Вчера, 20:35

Updated Вчера, 20:35

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Массированная атака дронов на белгородское приграничье: что известно о последствиях

18 июня 2024, 20:18
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Повреждено несколько домов, один из них сгорел. Последствия атак продолжат уточнять уже утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

ВСУ вечером 18 июня атаковали беспилотниками приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Вергилëвке в Белгородском районе частный дом сгорел после атаки FPV-дрона.

В грайворонском селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно и взорвался. В доме выбило окна, повреждены стены.

Ещё один дрон взорвался между двумя домами в Новостроевке-Первой. В результате пробиты крыши, посечены фасады, выбиты окна.

В Головчино тоже взорвался дрон. Выбило окна в доме, также задело два авто.

Под ударом вечером был и Грайворон. В результате атаки беспилотника в частном доме пробило крышу.

Последствия массированного удара продолжат уточнять утром.

Напомним, что в Мокрой Орловке минувшей ночью пострадала мирная жительница. Уже вечером 18 июня в Грайвороне в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранило мужчину.

Ещё двое мирных жителей пострадали в Борисовском районе после атаки дрона-камикадзе на их авто.

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