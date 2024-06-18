Массированная атака дронов на белгородское приграничье: что известно о последствиях

Posted Вчера, 20:18
Published Вчера, 20:18
Modified Вчера, 20:35
Updated Вчера, 20:35
ВСУ вечером 18 июня атаковали беспилотниками приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Вергилëвке в Белгородском районе частный дом сгорел после атаки FPV-дрона.
В грайворонском селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно и взорвался. В доме выбило окна, повреждены стены.
Ещё один дрон взорвался между двумя домами в Новостроевке-Первой. В результате пробиты крыши, посечены фасады, выбиты окна.
В Головчино тоже взорвался дрон. Выбило окна в доме, также задело два авто.
Под ударом вечером был и Грайворон. В результате атаки беспилотника в частном доме пробило крышу.
Последствия массированного удара продолжат уточнять утром.
Напомним, что в Мокрой Орловке минувшей ночью пострадала мирная жительница. Уже вечером 18 июня в Грайвороне в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранило мужчину.
Ещё двое мирных жителей пострадали в Борисовском районе после атаки дрона-камикадзе на их авто.