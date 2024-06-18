bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Глава ТСЖ в Старом Осколе пожаловалась на нерадивых жильцов

Кидали пылесос, кастрюли, пришлось гирей пробивать: глава ТСЖ бьётся за мусоропровод

18 июня 2024, 10:34
Фото: Kandinsky

Глава ТСЖ в Старом Осколе пожаловалась на нерадивых жильцов

С редакцией Бел.Ру связалась представитель ТСЖ №8. По её словам, уже ничего не помогает спастись от «свинства». Поэтому она размещает объявления о холере и чуме из-за супа в мусоропроводе.

Старооскольское ТСЖ №8 разместило объявление в доме с предупреждением, что вылитые в мусоропровод супы, борщи и «прочие жидкости» опасны. Попадание таких жидкостей в мусоропровод может привести к распространению болезней и вредителей.

Мы опубликовали пост с этим объявлением, после чего с журналистами Бел.Ру связалась представитель ТСЖ №8. По её словам, жильцы этого дома постоянно забивают мусоропровод. В него выкидывали девять пятилитровых бутылок, пылесос, одежду, кастрюли и не только. Такие ситуации происходят часто, приходится пробивать мусоропровод почти каждую неделю.

Как говорит женщина, такое в её практике впервые. Девять пятилитровых бутылок пришлось пробивать с помощью 16-килограммовой гири. Потому что ничем другим не получилось в течение двух дней.

Мусорных баков рядом с подъездами нет. По нормам СанПиН, они там и не могут стоять. Есть бак возле первого подъезда. Он там стоит не первый год, но крупный мусор всё равно пытаются засунуть в мусоропровод.

Когда жильцы в прошлый раз слили суп в мусоропровод, в доме завелись крысы. Представитель ТСЖ №8 убивала их вместе с дворником. «Они ходили внутри бака, они ходили по стенке бака», — рассказывает женщина.

Но борьба была напрасна, ведь почти сразу же после истребления крыс в доме завелись тараканы.

Женщина рассказала и о том, что жильцы дома выносят поддоны с едой во двор дома для бездомных животных. «И пельмени, и булочки лежат, и котлеты, и остатки рыбы, и всё прочее. Представляете, что это летом происходит?» — говорит представитель ТСЖ №8.

Но помимо собак и кошек, такие прелести привлекают крыс и тараканов.

Чумная «жижа»: в ТСЖ №8 Старого Оскола обозлились на супы соседей и пугают их холерой
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора«Помогаем не потому, что жалко». «Еврологистик» должен вернуть помощь по вывозу ТКОСломалась треть машин: из-за чего в этот раз не вывозили мусор в Белгородской области
#Алёна Мальцева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Бездомные животные#Эксклюзив#Тараканы#Мусоропровод#Крысы
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23