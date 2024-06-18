Кидали пылесос, кастрюли, пришлось гирей пробивать: глава ТСЖ бьётся за мусоропровод

Мы опубликовали пост с этим объявлением, после чего с журналистами Бел.Ру связалась представитель ТСЖ №8. По её словам, жильцы этого дома постоянно забивают мусоропровод. В него выкидывали девять пятилитровых бутылок, пылесос, одежду, кастрюли и не только. Такие ситуации происходят часто, приходится пробивать мусоропровод почти каждую неделю.