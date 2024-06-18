Кидали пылесос, кастрюли, пришлось гирей пробивать: глава ТСЖ бьётся за мусоропровод

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Старооскольское ТСЖ №8 разместило объявление в доме с предупреждением, что вылитые в мусоропровод супы, борщи и «прочие жидкости» опасны. Попадание таких жидкостей в мусоропровод может привести к распространению болезней и вредителей.
Мы опубликовали пост с этим объявлением, после чего с журналистами Бел.Ру связалась представитель ТСЖ №8. По её словам, жильцы этого дома постоянно забивают мусоропровод. В него выкидывали девять пятилитровых бутылок, пылесос, одежду, кастрюли и не только. Такие ситуации происходят часто, приходится пробивать мусоропровод почти каждую неделю.
Как говорит женщина, такое в её практике впервые. Девять пятилитровых бутылок пришлось пробивать с помощью 16-килограммовой гири. Потому что ничем другим не получилось в течение двух дней.
Мусорных баков рядом с подъездами нет. По нормам СанПиН, они там и не могут стоять. Есть бак возле первого подъезда. Он там стоит не первый год, но крупный мусор всё равно пытаются засунуть в мусоропровод.
Когда жильцы в прошлый раз слили суп в мусоропровод, в доме завелись крысы. Представитель ТСЖ №8 убивала их вместе с дворником. «Они ходили внутри бака, они ходили по стенке бака», — рассказывает женщина.
Но борьба была напрасна, ведь почти сразу же после истребления крыс в доме завелись тараканы.
Женщина рассказала и о том, что жильцы дома выносят поддоны с едой во двор дома для бездомных животных. «И пельмени, и булочки лежат, и котлеты, и остатки рыбы, и всё прочее. Представляете, что это летом происходит?» — говорит представитель ТСЖ №8.
Но помимо собак и кошек, такие прелести привлекают крыс и тараканов.