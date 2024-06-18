Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина и 6 сёл остались без света в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Вячеслав Гладков сообщил о нескольких обстрелах в Белгородской области. Пострадал один человек. Шесть населённых пунктов остаются без света.
В Грайвороне беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего мужчина получил осколочные ранения ног и сотрясение головы. Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атак дронов повреждены два дома: в одном частном доме выбиты окна, пробита стена, посечены крыша и забор, а в другом произошло возгорание, которое уже потушили.
В селе Безымено Грайворонского округа повреждены восемь домов: выбиты окна, посечены фасады и заборы.
В селе Берёзовка Борисовского района беспилотник врезался в многоквартирный дом. На балконе одной из квартир загорелись вещи, пожар потушили жильцы. Повреждён фасад МКД, выбиты окна в двух квартирах и в подъезде.
В селе Графовка Краснояружского района повреждена линия электропередачи. Без света остались шесть населённых пунктов: посёлок Прилесье, сёла Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка.