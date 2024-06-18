Где купаться теперь нельзя? На белгородском пляже нашли кишечную палочку

В Губкине взяли пробы воды на местном пляже и обнаружили в ней кишечную палочку. Чтобы обезопасить людей, какое-то время об этом говорили по громкоговорителю прямо на пляже, однако эта информация останавливала от купания далеко не всех, утверждают журналисты.