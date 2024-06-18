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Белгородца подозревают в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков

Двоих подростков в Белгородской области увезли в больницу с отравлением наркотиками

18 июня 2024, 15:03
Фото: 1MI

Белгородца подозревают в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков

Житель Алексеевки пригласил к себе домой троих ребят и предложил им наркотики. Двое из них в итоге попали в больницу. Подробности рассказывают региональные следком и УМВД.

1 июня 2024 года мужчина пригласил к себе в гости троих несовершеннолетних и предложил им наркотики. В итоге двое ребят после употребления запрещённых веществ отравились и попали в больницу. Инцидент произошёл в Алексеевке.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина сначала предложил подросткам спиртное, а уже затем — запрещённое вещество. В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъято более 10 граммов наркотического средства.

В отношении жителя Алексеевки возбуждено уголовное дело по статье за склонение к потреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ — от 10 до 15 лет тюрьмы). Сейчас следком совместно с полицейскими проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Наркотики#Уголовное дело#Несовершеннолетние#Новости Белгорода#Белгород
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