Двоих подростков в Белгородской области увезли в больницу с отравлением наркотиками

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
1 июня 2024 года мужчина пригласил к себе в гости троих несовершеннолетних и предложил им наркотики. В итоге двое ребят после употребления запрещённых веществ отравились и попали в больницу. Инцидент произошёл в Алексеевке.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что мужчина сначала предложил подросткам спиртное, а уже затем — запрещённое вещество. В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъято более 10 граммов наркотического средства.
В отношении жителя Алексеевки возбуждено уголовное дело по статье за склонение к потреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ — от 10 до 15 лет тюрьмы). Сейчас следком совместно с полицейскими проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Родителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).